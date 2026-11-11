[프로농구] 소노, 제임스 일시 대체 선수로 올루조비 영입...12일 데뷔전

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 외국인 선수들의 연이은 부상으로 어려움을 겪고 있는 고양 소노가 스카티 제임스의 일시 대체 선수로 올루페미 올루조비를 영입했다.

소노는 11일 "지난 3일 경기 도중 요추 골절 부상을 당한 제임스의 공백을 메우기 위해 올루조비를 영입하고 선수 등록을 마쳤다"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 소노가 제임스 일시 대체 외국인 선수로 올루조비를 영입했다. [사진 = 고양 소노] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

소노는 앞서 조니 오브라이언트에 이어 1옵션 외국인 선수 제임스까지 허리 부상으로 이탈하며 전력에 큰 타격을 입었다. 이번 영입으로 6경기 만에 다시 외국인 선수 2명을 활용할 수 있게 됐다.

올루조비는 신장 206㎝, 체중 117㎏의 체격을 갖춘 스트레치형 빅맨이다. 골밑에서 신체적 우위를 활용하는 동시에 외곽 슈팅까지 구사할 수 있는 것이 강점이다.

리투아니아에서 프로 생활을 시작한 그는 북마케도니아와 프랑스를 거쳐 2022년부터 대만과 일본 등 아시아 무대에서 활약했다. 특히 대만 P리그에서 뛰었던 첫 시즌에는 22경기 평균 20.5점, 11.0리바운드, 1.1블록을 기록하며 존재감을 드러냈다.

2023-2024시즌에는 23경기에서 평균 22.7점으로 리그 득점 2위에 올랐고, 9.9리바운드와 3점슛 성공률 39.9%를 기록했다.

지난 2025-2026시즌에도 19경기에 출전해 평균 17.6점, 7.4리바운드, 3점슛 성공률 39.5%를 올리며 꾸준한 득점력을 입증했다.

손창환 소노 감독은 "올루조비는 상대 수비와의 신체적 미스매치를 활용하면서도 외곽 슈팅 능력으로 스페이싱을 해줄 수 있는 선수"라고 평가했다.

이어 "대만과 일본에서 아시아 프로농구를 경험해 KBL에도 빠르게 적응할 수 있다는 점에서 현 상황에 최적의 일시 대체 선수라고 판단했다"라고 영입 배경을 설명했다.

올루조비는 이날 선수 등록을 마친 뒤 곧바로 대구로 이동해 선수단에 합류했다. 오는 12일 대구체육관에서 열리는 한국가스공사와의 원정 경기에서 KBL 데뷔전을 치를 예정이다.

wcn05002@newspim.com