명현관 해남군수, 국회서 '국비 승부수'...5대 핵심사업 지원 건의

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국회 지도부 잇단 면담…국가계획 반영 촉구

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 명현관 전남광주통합특별시 해남군수가 내년도 국비 확보와 지역 숙원사업 해결을 위해 국회를 찾아 5대 핵심 현안에 대한 정부 지원과 국가계획 반영을 촉구했다.

해남군은 명 군수가 11일 국회 예산결산위원장과 여당 원내대표 등 주요 인사들을 잇따라 만나 지역 현안사업의 필요성을 설명하고 국회 차원의 협력을 요청했다고 밝혔다.

이번 방문에서 건의한 사업은 녹색융합클러스터 조성과 탄소중립 에듀센터 건립을 비롯해 서울~해남 고속철도와 영암~광주 초고속도로 건설, 국립농식품기후변화대응센터 설립 등 5개 사업이다.

명현관 군수 (정진숙 예산소위 위원 면담 현안사업 건의. [사진=해남군] 2026.11.11 khyeon0424@newspim.com

명 군수는 이광재 예산결산위원장과 정진숙 예결위 전남·광주 예산소위 위원을 만나 녹색산업 육성과 기업 유치를 위한 국비 지원을 요청했다. 두 사업의 공공성과 국가적 파급효과를 강조하며 안정적인 재정 지원 필요성을 설명했다.

박지원 의원실도 방문해 주요 사업의 추진 상황을 공유하고 국가계획 반영을 위한 협력을 강화하기로 했다.

한병도 원내대표에게는 서울~해남 고속철도와 영암~광주 초고속도로의 국가계획 반영을 건의했다.

재생에너지와 인공지능(AI) 산업이 집적되는 솔라시도의 성장 잠재력을 투자와 지역발전으로 연결하려면 수도권과 서남권을 잇는 철도망과 광역도로 확충이 시급하다는 입장이다.

김영진 행정안전위원장과 서삼석 농림축산식품해양수산위원장에게는 국립농식품기후변화대응센터를 농림축산식품부 소속기관으로 설립해야 한다고 강조했다.

기후변화 예측과 분석부터 농업 현장 대응기술 개발과 정책 지원까지 총괄하는 국가 전문기관이 필요하다는 취지다.

해남군은 앞으로 지역 정치권과 국회 협력체계를 강화해 국비 확보와 국가정책 반영에 주력할 방침이다.

명 군수는 "해남군의 현안들은 지역 발전을 넘어 국가 균형발전과 미래 산업 경쟁력 확보를 위해 반드시 필요한 사업들"이라며 "앞으로도 국회와 긴밀히 소통하며 주요 현안의 국가 정책 반영과 국비 확보를 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com