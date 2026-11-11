광주 도시철도 2호선 건설공사로 교통체증 민원 가중

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 11일 도시철도 2호선 교통대책팀 확대를 밝혔다
- 전담팀은 교통민원 분석과 현장 점검, 개선대책 이행을 맡는다
- 차로 축소로 교통체증 민원이 41%를 차지해 상시 대응에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 내달부터 광주권 도시철도 2호선 건설공사 관련 '교통처리대책 전담팀'을 확대 운영한다고 11일 밝혔다.
'교통처리대책 전담팀(TF)'은 앞으로 교통처리계획 협의와 현안 조정을 비롯해 주요 교통민원 분석, 현장 점검, 개선대책 수립 및 이행 확인까지 역할을 수행하게 된다.
전담팀(TF)은 도시철도 2호선 사업이 완료될 때까지 상시 운영될 예정이다. 정기회의는 분기별 1회 개최하고 주요 민원이나 긴급 교통 현안이 발생할 경우 수시로 회의를 열어 적극 대응할 방침이다.
기존 관계부서와 경찰청, 시공사, 감리단 외에도 택시·버스 등 교통 관계자들의 참여를 넓혀 도로 이용자의 다양한 의견을 수렴하고, 현장 여건에 맞는 실질적인 개선방안을 마련하기로 했다.
이를 통해 도로 단차와 노면 불량, 차선 및 교통안전시설물 정비 등 시민들이 일상에서 겪는 불편사항을 중점적으로 점검하고 민원 발생 원인에 따른 개선대책을 마련해 신속한 조치가 이뤄질 수 있도록 관리할 계획이다.
현재 도시철도 2호선 건설공사는 공사구간의 차로 축소와 교통전환 등으로 교통체증과 도로 이용 불편이 이어지고 있다.
교통체증 민원이 41%로 가장 큰 비중을 차지하고 있어 반복되는 교통 불편에 대한 체계적인 관리 필요성이 제기돼 왔다.
bless4ya@newspim.com