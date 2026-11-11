JYP엔터, 美 타임지 선정 '지속가능 성장기업' 3년 연속 국내 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 미국 타임지 선정 '2027년 세계 최고의 지속가능 성장기업'에서 3년 연속 국내 1위에 올랐다.

지난 10일(현지시간) 주간지 타임과 독일 시장분석기업 스태티스타는 '2027년 세계 최고의 지속가능 성장기업'을 발표했다. 이에 따르면 JYP는 91.41점을 획득하며 전 세계 500개의 기업 중 한국 1위, 세계 15위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 정욱 JYP엔터테인먼트 대표이사. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.11.11 alice09@newspim.com

특히 JYP는 '2025년 세계 최고의 지속가능 성장기업'을 시작으로 '2026년 세계 최고의 지속가능 성장기업' 그리고 올해 발표한 '2027년 세계 최고의 지속가능 성장기업'까지 3년 연속 국내 1위를 기록하며 지속가능경영 우수 기업의 입지를 공고히 했다.

스태티스타는 "JYP는 훌륭하고 강력한 성과를 거뒀다. 최고 중의 최고로 손꼽히며, 계속 상위권을 유지하고 있다는 점에서 그 가치를 입증하고 있다"고 평가했다.

'세계 최고의 지속가능 성장기업'은 강력한 재무 건전성을 유지하면서 지속가능한 개발 분야에서 뛰어난 성과를 보이는 전 세계 500개 기업을 선정한다. 타임과 스태티스타는 기업의 매출 성장과 재무 안전성 그리고 환경 영향 등을 동일한 비율로 합산해 100점 만점 기준 최종 순위를 결정한다.

JYP는 2022년 국내 엔터테인먼트사 중 최초로 기업의 사용전력을 100% 재생에너지로 대체하는 RE100 이행을 포함한 환경 사회 지배구조(ESG) 추진 노력과 활동 기록을 작성한 지속가능경영보고서를 발행했고, 올해 6월 다섯 번째 지속가능경영보고서를 발간했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP엔터테인먼트 로고. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.11.11 alice09@newspim.com

JYP 정욱 대표이사는 보고서에서 "'리더 인 엔터테인먼트(LEADER IN ENTERTAINMENT)'라는 슬로건 아래 음악을 통한 문화적 감동을 넘어 사회에 긍정적인 울림을 전하기 위해 끊임없이 고민해 왔다. 앞으로도 지속가능경영을 실천하며 글로벌 엔터테인먼트 산업의 책임 있는 리더로서 역할을 다할 것"이라고 말했다.

이어 "이해관계자 여러분과의 신뢰 속에 지속적인 성장과 선한 가치를 창출해 나아갈 것"이라고 전했다.

JYP는 올해 3월 글로벌 투자정보기관 MSCI가 주관하는 2026 ESG 평가에서 AA등급을 획득한 데 이어 11월 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 평가에서도 통합등급 A등급을 받으며 국내외에서 우수한 지속가능경영 역량을 인정받았다.

국내외 팬들과 대중에게 받은 사랑을 사회에 환원하고자 'EDM(에브리 드림 매터스(Every Dream Matters!, 세상의 모든 꿈은 소중하다)'라는 캐치프레이즈 아래 다양한 프로젝트와 여러 CSR(기업의 사회적 책임) 활동을 꾸준히 펼치고 있다.

환아의 꿈을 응원하는 'EDM 치료비 지원 사업', 아티스트와 함께 더 나은 지구를 위한 메시지를 알리는 'JYP 4 EARTH' 콘텐츠 등 다양한 프로젝트를 지속하며 선한 영향력을 실천하고 있다. 최근에는 국내 엔터테인먼트사 기준 최초 청취보조시스템을 시행해 지속가능경영 진정성 제고와 더불어 공연의 접근성을 높이는 실질적 변화를 이끌 것으로 기대를 모은다.

alice09@newspim.com