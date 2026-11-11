연극 '돌아온다', 12월 대학로 공연…강성진·박호산·김수로 출연

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울연극제 우수상·연출상 수상작…2017년 영화로도 제작

12월 13일부터 링크아트센터드림…박명훈 등 합류

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '돌아온다'가 오는 12월 13일부터 2027년 1월 24일까지 대학로 링크아트센터드림 드림4관에서 공연된다.

11일 '돌아온다'는 "여기서 막걸리를 마시면 그리운 사람이 돌아옵니다"라는 문구가 걸린 시골 식당을 배경으로 저마다 그리운 사람을 기다리는 이들의 이야기를 그린 작품이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '돌아온다' 주요 출연진. [사진= 컴퍼니 구월] 2026.11.11 taeyi427@newspim.com

욕쟁이 할머니와 군대 간 아들을 기다리는 여선생, 집을 나간 아내를 기다리는 청년, 인근 절에 부임한 스님 등이 식당에 모이면서 가족과 상실, 기다림의 의미를 다룬다.

작품은 2015년 제36회 서울연극제에서 우수상과 연출상을 받았다. 2017년에는 동명 영화로 제작돼 제41회 몬트리올국제영화제 경쟁 부문 금상을 수상했다.

2019년에는 한국·캐나다 문화교류재단 초청으로 캐나다 밴쿠버에서 공연됐으며 2022년 예술의전당 CJ토월극장, 2024년 부산, 올해 7월 국립아시아문화전당 'ACC 초이스' 무대에 올랐다.

이번 공연은 창립 10주년을 맞은 더블케이엔터테인먼트의 기념 공연으로 진행된다.

'돌아온다 식당'의 주인 남자 역에는 강성진과 박호산이 캐스팅됐다. 강성진은 2018년부터 같은 역할로 작품에 참여해왔으며 박호산은 이번 시즌 처음 합류한다.

집을 떠난 아내를 기다리는 청년 역은 김수로와 박명훈이 맡는다. 김수로는 2018년부터 같은 배역으로 출연해왔으며 이번 공연의 프로듀서도 맡았다.

2015년 초연부터 작품에 참여해온 김곽경희와 리우진은 각각 할머니와 스님 역으로 출연한다. 여선생 역에는 이지해와 이지현, 신여사 역에는 유안과 진태연이 캐스팅됐다.

식당 주인의 아들 역에는 김준호·정의천·강민우, 아들의 여자친구 화영 역에는 현혜선·이서아·김보영이 출연한다. 귀신 남편 역은 박세동과 공필주, 귀신 부인 및 제니 역에는 이유진과 권수빈이 참여한다.

'돌아온다'는 오는 12월 13일부터 2027년 1월 24일까지 링크아트센터드림 드림4관에서 공연되며 다음 주 1차 티켓 예매를 시작할 예정이다.

taeyi427@newspim.com