화순군, 어울림센터 상가 4곳 입찰…24일 마감

AI 핵심 요약beta
- 화순군이 11일 어울림센터 근린생활시설 4곳 운영자를 모집했다
- 입찰 대상은 식당·커피숍·휴게음식점·소매점으로 사용기간은 3년이다
- 입찰서 제출과 보증금 납부는 24일 오후 4시까지 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3년 사용 허가…25일 최고가 낙찰자 선정
[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군이 어울림센터 내 식당과 커피숍 등 근린생활시설 4곳의 운영자를 공개입찰로 모집한다.
화순군은 주민 편의 증진과 어울림센터 활성화를 위해 오는 24일까지 근린생활시설 사용·수익허가 입찰을 진행한다고 11일 밝혔다.
입찰 대상은 화순읍에 위치한 어울림센터 내 식당(217.62㎡)과 커피숍(69.23㎡), 휴게음식점·소매점 2곳(42.67㎡·39.26㎡)이다.
사용 허가 기간은 개시일부터 3년이며 1회에 한해 갱신을 신청할 수 있다.
참가 자격은 공고일 전일부터 계속 화순군에 주소를 둔 개인이나 법인·단체로 제한된다. 해당 업종 운영에 필요한 인허가 등 법적 요건을 충족하고 국세와 지방세 체납이 없어야 한다.
입찰은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드'를 통해 지역제한경쟁 방식으로 진행된다. 입찰서 제출과 보증금 납부는 24일 오후 4시까지이며 개찰은 25일 오전 10시다.
낙찰자는 예정가격 이상을 제시한 최고가 입찰자로 결정된다. 별도 현장설명회는 열리지 않아 참가자가 직접 시설을 확인해야 한다.
이영문 화순군 세무회계과장은 "화순 어울림센터가 군민 누구나 편하게 찾고 소통할 수 있는 공간이 될 수 있도록 역량 있는 지역주민과 사업자분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com