"효령노인복지타운 시설장, 직원 동원해 선거 운동 의혹"

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윤민호 시의원 "막강한 권한 남용, 엄중 징계해야"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주사회서비스원이 위탁 운영하는 효령노인복지타운 시설장 A씨가 6·3 지방선거를 앞두고 직원을 동원해 특정 시의원 후보를 도왔다는 의혹이 제기됐다.

11일 전남광주통합특별시의회에 따르면 윤민호 시의원은 이날 광주사회서비스원 행정사무감사에서 "A씨가 직원과 강사, 노인일자리 참여 어르신 등을 단체대화방에 모아 특정 후보 홍보를 요구했다"며 징계 및 선관위 고발을 요구했다.

카카오톡 단체대화방. [사진=전남광주통합특별시의회]

윤 의원에 따르면 지난 5월 20일 개설된 대화방(74명 참여)에는 "카드뉴스를 지인에게 계속 공유해 달라" 등 요청이 올라와 있다.

윤 의원은 "직원은 근무평정을 받고, 강사는 다음 해 재위촉을, 어르신은 내년 일자리 참여 여부가 시설장에게 달려 있다"며 "막강한 영향력을 쥐고 권한을 남발했다"고 일갈했다.

사회서비스원의 선거 운동 논란은 이번이 처음이 아니다.

지난해 4월에는 한 간부가 강기정 전 시장 재선을 위한 대화방을 만들어 사업 참여기관 대표 20여명을 초대했고 대화방에는 입당원서까지 올라왔다.

당시 처분은 정식 징계가 아닌 '경고'에 그쳤고 재발 방지책은 직원 교육 한 차례가 전부였다.

윤 의원은 "작년엔 간부가 사업 참여기관 대표들을, 올해는 시설장이 직원과 어르신들을 대상으로 했다"며 "대상만 바뀌었을 뿐 지위를 이용해 거절하기 어려운 사람들을 선거에 동원한 구조는 똑같다"고 지적했다.

윤 의원은 "사회서비스원의 징계기준에서는 이런 부당행위에 대해 가장 가벼운 경우에도 감봉 이상을 주도록 하고 있고 올해 9월 개정으로 감경도 할 수 없게 됐다"고 설명했다.

광주사회서비스원 관계자는 "진상조사 후 조치를 취하고 관련사항에 대해 조사하고 의회에 보고하겠다"고 답했다.

bless4ya@newspim.com