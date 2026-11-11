켄 로치 '랜드 앤 프리덤', 12월 4K 리마스터링 재개봉

AI 핵심 요약beta
- 켄 로치 감독의 영화 ‘랜드 앤 프리덤’이 11일 4K판 재개봉을 밝혔다
- ‘랜드 앤 프리덤’은 스페인 내전 속 청년의 사랑과 신념을 그렸다
- 영화는 국내 개봉 30주년을 맞아 12월 극장에서 재개봉한다
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제79회 칸영화제 4K 복원판 공식 초청
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 켄 로치 감독의 영화 '랜드 앤 프리덤'이 국내 개봉 30주년을 맞아 4K 리마스터링 버전으로 오는 12월 재개봉한다고 11일 밝혔다.
'랜드 앤 프리덤'은 더 나은 세상을 꿈꾸며 스페인으로 떠난 영국 청년 데이빗이 격동의 시대 속에서 사랑과 우정, 신념과 갈등을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.
1995년 처음 공개된 영화는 제48회 칸국제영화제에서 국제영화비평가연맹상(FIPRESCI)과 에큐메니컬 심사위원상을 받았다. 이어 제8회 유럽영화상 작품상과 제21회 세자르상 외국어영화상 등을 수상했다.
작품은 1994년 영국에서 발견된 유품을 계기로 1936년 스페인으로 시간을 거슬러 올라간다. 파시즘에 맞서기 위해 전선에 뛰어든 데이빗의 여정을 통해 당시의 정치적 갈등과 개인의 선택을 다룬다.
올해는 제79회 칸국제영화제 '시네마 드 라 플라주(Cinéma de la Plage)' 부문에 4K 복원판으로 공식 초청됐다. 스페인 내전 발발 90주년을 맞아 현지에서 상영됐으며 켄 로치 감독도 참석했다.
'랜드 앤 프리덤'은 국내에서 켄 로치 감독의 이름을 알린 초기 작품 가운데 하나다. 이후 켄 로치 감독은 '보리밭을 흔드는 바람'과 '나, 다니엘 블레이크'로 칸국제영화제 황금종려상을 두 차례 수상했다.
'랜드 앤 프리덤' 4K 리마스터링 버전은 오는 12월 국내 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com