추미애 지사 '국가철도망 계획' 공청회 참석한다..."도내 철도 확충 건의"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 13일 국가철도망 구축계획 행사에 참석해 철도 확충을 강조한다
- 추 지사는 도민 이동권 보장과 출퇴근 시간 단축을 위한 철도망 확대를 건의한다
- 경기도는 고속·일반·광역철도 40개 사업, 약 83조원 규모를 국가계획에 건의했다
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고속·일반·광역철도 등 총 40개 사업 제5차 국가철도망 계획 반영 요청
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 추미애 경기도지사가 오는 13일 서울 전문건설회관에서 개최되는 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 국민 의견수렴 행사'에 직접 참석해 경기도 철도망 확충의 필요성을 피력한다고 11일 밝혔다.
도에 따르면 이번 행사가 향후 10년간 국가 철도망 확충 방향을 설정하기 전 지방정부와 전문가, 국민의 목소리를 듣기 위해 국토교통부 주최, 한국교통연구원 주관으로 마련됐다고 설명했다.
이날 행사에서 추 지사는 경기도민들이 매일 겪는 고질적인 출퇴근 교통 불편을 전하고 도민의 이동권 보장 및 출퇴근 시간 단축을 위한 도내 철도망 확충의 시급성을 강조할 예정이다. 앞서 추 지사는 기획예산처 장관과 국토교통부 장관을 잇달아 면담하며 경기도 철도망 지원을 적극 건의해왔다.
경기도는 이번 제5차 국가철도망 구축계획에 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개 등 총 40개 사업(약 83조 원 규모)을 건의한 상태다.
국토교통부 사전 설문조사는 오는 13일까지 경기도 및 국토부 누리집, '코레일+' 앱 QR코드를 통해 참여할 수 있다. 행사 당일에는 국토교통부 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 댓글 참여도 가능하다.
경기도 관계자는 "국토부, 기획예산처 등 중앙부처 및 국회, 시군과의 긴밀한 협력을 통해 경기도 철도사업이 국가계획에 대거 반영될 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com