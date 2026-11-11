전남개발공사 노조 "통합공사 본사는 무안에"

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무안청사 앞 총궐기…광주권 기능 집중 우려

서남권 균형발전 강조…노사정 협의 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 전남개발공사 노동조합이 광주광역시도시공사와의 통합을 앞두고 신설 공사의 본사를 무안에 설치할 것을 촉구하고 나섰다.

전남개발공사 노동조합은 전남광주통합특별시청 무안청사 앞에서 조합원 총궐기 결의대회를 열고 '전남광주도시개발에너지공사' 본사의 무안 배치와 권역별 기능 분산을 요구했다고 11일 밝혔다.

노조는 전남·광주 통합이 수도권 일극 체제 극복을 위한 것인 만큼 공공기관 기능이 광주권에 편중돼서는 안 된다고 주장했다.

전남개발공사 노동조합 결의대회. [사진=전남개발공사 노동조합] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

특히 첨단산업 기반을 갖춘 광주권과 국가산업단지를 중심으로 성장한 전남 동부권에 비해 서남권은 산업 기반이 취약하고 인구 감소와 청년 유출이 지속되고 있다고 지적했다.

이런 상황에서 통합공사의 본사와 핵심 경영기능마저 광주권에 집중되면 지역 간 발전 격차가 더욱 확대될 수 있다는 입장이다.

노병구 노조위원장은 "한국전력공사 등 주요 공공기관이 나주 빛가람혁신도시로 이전해 지역경제 성장의 거점 역할을 한 사례가 있다"며 "공공기관의 본사 입지는 지역 산업과 경제에 미치는 파급효과를 우선 고려해야 한다"고 강조했다.

이어 "행정 인프라와 공공기관이 모여 있는 무안에 통합공사 본사와 핵심 경영기능을 배치해야 침체된 서남권에 새로운 성장 기반을 마련할 수 있다"고 밝혔다.

노조는 그동안 대의원대회와 세 차례의 총회를 통해 조합원 의견을 수렴했으며 통합공사 본사 무안 유치를 핵심 과제로 확정했다.

노 위원장은 "노사정 간 협력을 바탕으로 통합공사 본사 무안 유치와 권역별 기능의 균형 배치를 이끌어내겠다"며 "통합의 성과가 전남·광주 지역민 모두에게 고르게 돌아가도록 노동조합의 역량을 모으겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com