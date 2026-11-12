AI 서버 수급난에 의료AI도 '비상'…병원 납품 지연에 실적 타격

씨어스 서버 납기 4주서 최대 16주로…3분기 적자 전환

부품값 상승에 선지급 부담까지…중소 업체는 조달 난항

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대로 범용 서버의 부품 수급까지 불안해지면서 의료AI 기업들의 장비 조달 부담이 커지고 있다. 병원에 서버와 소프트웨어를 함께 공급하는 기업은 서버 납기가 늦어지면 수주 물량이 있어도 매출을 제때 인식하지 못하는 문제가 발생한다.

국내 의료AI 기업 씨어스는 서버 납기 지연으로 3분기 영업적자로 돌아섰다. 이에 따라 의료AI 기업들의 사업 경쟁력이 기술력뿐 아니라 서버 조달과 재고 관리 능력에도 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다.

센텀종합병원 의료진이 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 활용해 입원 환자 상태를 실시간으로 확인하고 있다. [사진=대웅제약]

12일 의료AI 업계에 따르면 최근 고대역폭메모리(HBM)를 탑재한 고사양 AI 서버에 수요가 집중되면서 일부 업체들은 병원에 납품하는 서버와 관련 부품 조달에 어려움을 겪고 있다. AI 서버 수요가 급증해 범용 서버의 생산 우선순위가 밀린 탓이다.

이에 AI 병상 모니터링 시스템 '씽크'를 운영하는 씨어스의 서버 납기는 통상 4주에서 최대 16주까지 늘었다. 서버 공급사와 장기공급계약을 맺었지만 3분기 마감일인 지난 9월 30일까지 필요한 서버를 공급받지 못했고, 지연된 서버는 10월 말 입고됐다.

씽크는 환자 몸에 부착한 웨어러블 기기로 생체신호를 수집하고, AI 소프트웨어로 이를 분석해 의료진이 환자 상태를 확인할 수 있도록 돕는 입원환자 모니터링 시스템이다. 소프트웨어는 병원에 설치한 서버에서 작동한다.

사업은 씽크의 판매사인 대웅제약이 병원 도입 계획과 예상 수요에 따라 물량을 발주하면, 씨어스가 공급하는 형태로 운영되고 있다.

씨어스의 서버 납기가 길어진 배경으로는 글로벌 AI 인프라 투자 확대가 꼽힌다. HBM을 탑재한 가속기를 쓰는 고사양 AI 서버에 수요가 몰리면서 범용 서버와 여기에 들어가는 부품을 확보하기도 어려워진 것이다. 장기공급계약을 맺은 물량도 예정된 시점에 확보하지 못했다.

문제는 서버 입고 지연이 실적에 영향을 준다는 점이다. 웨어러블 센서 등 일부 장비를 먼저 공급했으나, 서버와 함께 납품하는 소프트웨어의 매출은 뒤로 밀렸기 때문이다. 병원 도입 수요를 확보한 뒤에도 장비 조달 여부가 분기 실적을 좌우하는 구조다.

서버 수급 차질로 제품의 공급이 늦어진 결과 씨어스의 3분기 실적은 악화됐다. 올 3분기 연결 기준 매출은 98억원으로 전년 동기 대비 38% 감소했다. 영업손익은 지난해 같은 기간 67억원 흑자에서 19억원 적자로 돌아섰다. 올해 1분기와 2분기에 각각 139억원, 130억원의 영업이익을 냈으나 3분기에는 흑자 흐름이 끊겼다.

의료 AI 산업이 병원 도입을 기반으로 본격적인 성장세에 접어든 가운데, 서버 수급 불안이 사업 확대의 변수로 떠오른 셈이다. 서버 수급난이 길어지면 자금 여력이 작은 의료 AI 업체의 자금 부담은 더 커질 전망이다. 씨어스는 최근 자금조달을 통해 확보한 재원으로 주문자상표부착생산(OEM) 방식의 서버 조달을 추진하고 있다.

그러나 OEM으로 서버를 확보하려면 제작비를 선지급해야 해 비상장사나 영세 업체가 같은 방식으로 대응하기에는 한계가 있다. 기존 공급처를 기다리면 병원 납품과 매출 인식이 늦어질 수 있고, 별도로 제작을 맡기려면 매출이 발생하기 전에 장비 대금부터 마련해야 하는 실정이다.

납기 지연에 가격 부담도 겹치는 모양새다. 한 의료AI 기업은 서버 조달 비용이 두 배 이상 오르면서 가격이 낮은 대체 장비도 검토했지만, 물량을 확보하기는 여전히 쉽지 않았다고 전했다.

한 웨어러블 의료 AI 업계 관계자는 "아직까지 서버 수급 문제가 사업에 미친 영향은 크지 않다"면서도 "다만 향후 수급 상황이 달라질 수 있는 만큼 필요한 서버 물량을 안정적으로 확보하며 예의주시하고 있다"고 말했다.

sykim@newspim.com