원주시, '호국영웅 故 심일 소령' 추모..."북한군 남진 저지"

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 11일 태장동 현충탑에서 심일 소령 추모식을 거행했다
- 유가족과 참전유공자 등 150여 명은 호국영웅의 희생을 기렸다
- 심일 소령은 춘천·소양교 전투에서 북한군 남진을 저지한 영웅으로 알려졌다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 11일 오전 11시 태장동 현충탑 광장에서 제36보병사단과 함께 '제75주기 故 심일 소령 추모식'을 거행했다고 밝혔다.
이날 행사에는 심일 소령의 유가족, 6·25전쟁 참전유공자, 군 장병 및 학군사관후보생 등 150여 명이 참석해 조국을 위해 희생한 호국영웅을 기렸다.
故 심일 소령은 6·25전쟁 발발 직후 춘천·소양교 전투에서 적 자주포에 맞서 싸우며 북한군의 남진을 저지하는 데 기여한 호국영웅으로 알려져 있다. 추모식이 열린 현충탑은 고인의 유족이 원주시에 부지를 기부해 건립된 곳으로 영웅의 희생정신과 유족의 뜻이 더해진 장소다.
김정남 원주시 부시장은 "조국을 위해 헌신한 심일 소령의 용기와 애국심에 경의를 표한다"며 "호국영웅의 희생정신을 미래세대에 전달하고 시민들이 국가유공자를 존중할 수 있도록 보훈문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com