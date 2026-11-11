강진군, AI 실력도 근무평가 반영…공직사회 혁신

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 활용 역량·성과 평정 반영 추진…부서장도 평가 대상

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 공무원의 인공지능(AI) 활용 능력을 근무성적평정에 반영하는 제도 개편에 나선다.

강진군은 11일 공무원의 AI 활용 역량과 업무 개선 성과를 평가하는 근무성적평정 체계 개편을 추진한다고 밝혔다.

개편안은 행정안전부 'AI 챔피언' 등급 취득자와 AI 활용 우수사례 경진대회 입상자에게 가점을 부여하고 직무수행능력평정에 AI 활용 항목을 신설하는 것이 핵심이다.

강진원 군수 주재 간부회의. [사진=강진군] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

평가 대상에는 일반 직원뿐 아니라 부서장도 포함된다. AI 활용을 개인 역량에 맡기지 않고 조직 전반의 업무 혁신으로 확산하겠다는 취지다.

군은 2022년 7월 전국 최초로 AI 전담부서를 설치했다. 현재는 과 단위 조직인 '4차산업혁명활용추진단'을 운영하며 행정 혁신과 지역산업의 디지털 전환을 추진하고 있다.

직원들에게 1인 1계정의 통합AI플랫폼을 제공하고 '4차산업혁명 연구동아리'도 운영 중이다. 현재까지 18개 팀 92명이 참여해 행정 보고서 작성 지원 도구 '딸깍오피스'와 관광 플랫폼 '모아모아탭탭' 등을 개발했다.

매월 'AI 챌린지'를 통해 실무 활용 능력을 높이고 7급 이하 직원 가운데 상·하반기 각 1명을 'AI 행정의 달인'으로 선발해 표창하고 있다.

군민 대상 교육도 확대하고 있다. 지난 8월 개소한 '강진군 AI 디지털배움터'에서는 군민 144명이 10개 교육과정에 참여했다. 연말까지 읍·면 방문교육과 고령층 디지털 금융교육도 진행할 예정이다.

강진원 강진군수는 "AI 활용을 근무평가에 반영하는 목적은 직원들의 역량을 키우고 군민을 위한 행정을 더 잘하도록 하는 데 있다"며 "부서장과 직원이 함께 배우고 AI를 활용한 업무 개선 경험을 동료와 공유하도록 지원하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com