우상호 강원지사 국회 방문...주요 현안 사업 국비 반영 요청

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 11일 국회를 방문해 내년도 현안 사업 국비 반영을 요청했다
- 포천~철원 고속도로와 AI·교통·에너지 사업 등 국비 확보를 건의했다
- 의료·바이오와 교육 사업 예산도 요청하며 국회·정부의 지원을 당부했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원특별자치도지사가 11일 국회를 방문해 박홍근 기획예산처 장관 및 이광재 국회 예산결산특별위원장, 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장을 만나 내년도 주요 현안 사업에 대한 국비 반영을 요청했다.
이번 면담은 국회 예산심의가 시작된 가운데 정부안에 반영되지 않은 도 현안 사업의 국비 확보를 위해 실시됐다.
우 지사가 건의한 주요 사업은 접경지역 SOC(사회간접자본) 확충을 위한 포천~철원 고속도로 건설(10억원), AI 데이터센터 고전력 품질 신뢰성 평가시스템 구축(28억원), 강원 통합 대중교통 시스템 구축(51억원) 및 강원 청정에너지 고속도로 통합 타당성 조사 용역(5억원) 등이다.
또 의료·바이오 분야에서 의료·웰니스 AX 대규모 국책사업의 선행 검증을 위한 4대 지역 외 AX 대전환 프로젝트(32억원), 천연물 산업화 혁신센터 구축(2.4억원) 및 항체의약품 공정개발·검증 테스트베드 구축(10.5억원) 등도 포함됐다.
교육 격차 해소를 위한 서울대 10개 만들기 사업에 강원대 추가 선정을 위한 국비 증액도 요청했다.
우상호 도지사는 "오늘 건의한 사업들은 SOC 확충과 AIDC, 바이오, 의료, 교육 등 도 현안을 해결하기 위한 것"이라며 국회와 정부의 적극적인 지원을 당부했다.
이에 이광재 국회 예결위원장은 "당정 예산정책협의회에서도 논의된 사안으로 필요한 국비가 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 박홍근 장관도 "건의 사업의 필요성을 인정하며 긍정적으로 검토하겠다"고 밝혔다.
강원도는 국회의 정부 예산안 심의가 완료될 때까지 확보된 사업을 유지하고 미반영된 사업은 추가 확보에 힘쓸 예정이다.
onemoregive@newspim.com