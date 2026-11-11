LX공사, 전북 사이클 유망주 육성 지원…훈련 노하우·장비 전달

AI 핵심 요약beta
- LX공사는 11일 전북체고·전라고 사이클 유망주 교실을 운영했다
- LX사이클선수단은 훈련법·안전교육과 국가대표 경험을 공유했다
- LX와 나눅스네트웍스는 2500만원 상당 장비·안전용품을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
나눅스네트웍스와 2500만 원 상당 선수용 장비·안전용품 기부
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)가 지역 사이클 유망주들에게 전문 훈련 기술과 안전교육을 제공하고 장비를 지원하며 지역 체육 인재 육성에 힘을 보탰다고 11일 밝혔다.
LX공사는 이날 전북체고와 전라고 사이클부 지도자 및 선수 등 20여 명을 전주경륜장으로 초청해 '사이클 유망주 교실'을 운영했다.
이날 LX사이클선수단은 기본 훈련 방법과 관련 이론을 전달하고 훈련 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 예방 교육을 진행했다. 아울러 아시아 및 한국 챔피언으로 활동한 국가대표 선수들의 경험담과 훈련 노하우도 공유했다.
특히 LX선수단과 후원기업인 나눅스네트웍스는 2500만 원 상당의 선수 전용 장비와 안전용품을 전달해 지역 선수들의 훈련 환경 개선을 지원했다.
신서범 LX공사 경영지원본부장은 "공공기관이 보유한 자원을 활용해 교육 기부로 지역 우수 사이클 선수들에게 기본 노하우를 전수한다는 점에서 의미가 크다"며 "전북 혁신도시 입주 기관으로서 지역사회와 상생하는 ESG 활동을 지속하겠다"고 말했다.
LX공사는 지난 9월에도 지역주민참여위원회에서 제기된 자전거 안전용품 부족 문제를 반영해 지역 아동·청소년을 대상으로 자전거 안전교육을 실시하고 안전용품을 나눴다.
gojongwin@newspim.com