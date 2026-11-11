원주문화재단, '2026 음악이 있는 퇴근길 인문학' 인기

AI 핵심 요약beta
- 원주문화재단은 11일 ‘퇴근길 인문학’ 강좌가 큰 인기를 끌고 있다고 밝혔다
- 강좌는 세대별 맞춤 인문학 강연과 첼로 등 특별 연주를 함께 선보인다
- 지난 3일 열린 4개 강좌는 선착순 50명 신청이 모두 마감됐다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주문화재단은 '2026 음악이 있는 퇴근길 인문학' 강좌가 큰 인기를 끌고 있다고 11일 밝혔다.
이번 프로그램은 다양한 세대의 시민들에게 인문학 강연을 제공하는 것을 목표로 기획됐다. 학생과 직장인들에게는 자기계발과 몰입, 중장년층에는 철학과 성찰 등 세대 맞춤형 전문가를 초청하고 있다.
각 강의에서는 첼로, 대금, 하모니카, 피아노 등의 특별 연주도 함께 즐길 수 있으며 매회 오후 7시부터 강연이 열려 직장인들이 퇴근 후 편리하게 참석할 수 있도록 마련됐다.
이번 강좌는 회차별로 선착순 50명의 사전 신청을 받고 있으며 지난 3일 진행된 4개 강좌의 모든 강의가 마감될 만큼 큰 호응을 얻고 있다. 실제로 강의장에는 초등학생부터 중장년층까지 다양한 시민들이 참석해 좌석이 부족한 상황이다.
원주문화재단 관계자는 "첫 강연부터 빈자리가 없을 정도로 수강생들이 높은 몰입도를 보이고 있어 향후 강좌에 대한 기대가 크다"며 "앞으로도 참가자들의 인문학적 소양과 문화적 감수성 향상을 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com