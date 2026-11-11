전북, '조사료 생산·가공시설 공모' 3곳 선정…사업비 45억원

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군산농협 전문단지 210ha 조성 등 국내산 조사료 생산기반 확대

군산·정읍 가공시설 지원…국비 20억, 축산농가 사료비 부담 완화 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 농식품부가 주관한 '2027년 조사료 전문단지 및 가공시설 지원사업' 공모에서 3곳이 선정돼 총 45억 5600만 원의 사업비를 확보했다고 11일 밝혔다.

이번 공모에서 조사료 전문단지 분야에는 군산농업협동조합(210ha)이 선정됐으며 가공시설 분야에는 군산 밝은달영농조합법인과 정읍 순정축산업협동조합이 각각 이름을 올렸다. 확보한 사업비 중 국비는 20억 1200만 원이다.

전북특별자치도청사 전경[사진=뉴스핌,DB] 2026.11.11 lbs0964@newspim.com

조사료 전문단지 지원사업은 재배지역을 집단화·규모화해 안정적인 생산기반을 구축하는 사업이다. 사일리지 제조비와 기계·장비, 종자 구입비, 퇴·액비 등을 지원한다.

군산농협 선정으로 도내 조사료 전문단지는 총 22곳, 9989.8ha로 늘어난다. 이는 전국 전문단지 재배면적 3만 4205.2ha의 약 29.2%에 해당한다.

군산농협에는 앞으로 5년간 총 24억 6300만 원(국비 11억 6800만 원)이 지원되며 전문단지는 일반 재배지보다 국비 보조율이 10~20%포인트 높아 농가 부담을 줄일 수 있다.

조사료 가공·유통시설 지원사업은 국내산 조사료의 가공과 유통을 활성화하기 위한 시설·장비를 지원한다.

군산 밝은달영농조합법인에는 신규 시설 구축과 장비 도입에 11억 9300만 원(국비 5억 7400만 원), 정읍 순정축산업협동조합에는 노후 장비 교체 등에 9억 원(국비 2억 7000만 원)이 각각 투입된다.

도는 이번 사업으로 국내산 조사료를 활용한 고품질 완전배합사료(TMR)의 생산·공급 기반이 강화되고 축산농가의 사료비 부담 완화와 한우 고급육 생산에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

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