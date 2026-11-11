원주시, 국장 집무실·부속실 전면 개편..."개방형 집무 공간 변환"

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 11일 간부·직원 소통 강화를 위한 조직개편을 발표했다
- 독립 국장 집무실을 폐지하고 주무과 내 개방형 공간으로 전환한다
- 부속실 운영으로 연간 5억 원을 절감해 취약계층·시민사업에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 11일 간부 공무원과 직원 간 소통 강화를 위한 조직 운영 방안을 발표했다.
이는 신속한 보고 및 결재 등 일하는 방식을 혁신하기 위한 조치로 총 13개소의 국장 집무실 및 부속실 운영체계를 전면 개편하는 내용을 담고 있다.
이번 개편에서는 독립된 국장 집무실을 폐지하고 각 국별 주무과 사무실 내로 이전해 국장과 직원이 상시 소통할 수 있는 개방형 집무 공간으로 변환할 예정이다.
부속실에서 수행하던 비서 업무는 주무과로 이관되며 기존 부속실 인력은 부서별 행정 수요를 반영해 적정 부서로 재배치된다. 비서 및 행정 지원 업무는 주무과의 고유 업무와 연계해 진행될 계획이다.
특히 이번 운영체계 개선을 통해 연간 약 5억 원 규모의 부속실 운영 예산을 절감할 것으로 기대하고 있다. 절감된 예산은 저소득층 및 위기가구 지원과 같은 취약계층 사업뿐만 아니라 주민참여 확대 및 주민자치 활성화를 위한 시민 중심 사업에 활용될 예정이다.
원주시는 2026년 11월부터 집무 공간의 이전 및 설치와 기존 공간 활용 계획 수립 등을 진행하며 2027년 1월 1일부터는 개편된 운영체계를 본격적으로 시행할 예정이다.
원주시 박경희 총무과장은 "이번 혁신은 사무 공간의 재배치 및 경비 절감을 넘어 조직 내 소통을 강화하고 행정 효율성을 최대화하는 데 목적이 있다"며 "절감된 재원은 시민들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 필요한 사업에 투입할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com