최정훈 전남광주시의원 "교육장 업무도 몰라"…부실 감사 질타

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전남광주특별시 교육지원청 행감...부실 답변·감사자료 허점

학교 지반 침하·폐교 매각 등 반복 지적에도 개선 미흡

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 교육지원청의 부실한 행정사무감사 대응과 반복되는 지적사항에 대한 형식적 조치가 도마에 올랐다.

전남광주통합특별시의회 최정훈 교육위원장(더불어민주당·목포4)은 제5회 제2차 정례회 교육위원회 행정사무감사에서 일부 교육장들의 부실한 답변과 안일한 감사 태도를 강하게 질책했다고 11일 밝혔다.

261111 최정훈 교육위원장 "교육장들 업무 숙지 부족·부실 답변" 강력 질타. [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

최 위원장은 일부 교육장들이 감사자료에 명시된 주요 사업의 추진 현황조차 제대로 파악하지 못하고 핵심 질의에도 명확히 답변하지 못한 점을 지적했다. 부임 시기와 관계없이 교육장이라면 소관 업무를 철저히 숙지해야 한다고 강조했다.

특히 무안 지역 한 초등학교에서 개교 6년 만에 지반 침하가 발생했지만 교육지원청이 정확한 발생 시기와 원인조차 파악하지 못한 사실을 문제 삼았다. 학생 안전과 직결된 사안에 대한 교육당국의 안일한 대응을 질타했다.

폐교 활용 문제도 거론됐다. 지난해 감사에서 지역 특성에 맞는 활용방안 마련을 요구했으나 주민과 충분한 협의 없이 매각을 추진하고 조치결과를 '완결' 처리한 것은 부적절하다고 지적했다.

교직원 관사와 학교도서관 사서교사 부족 등 해마다 반복되는 지적사항이 개선되지 않는 점도 비판했다. 실질적인 개선 없이 서류상으로만 완료 처리하는 관행이 행정사무감사의 취지를 퇴색시킨다는 것이다.

일부 교육지원청이 실제 사업 추진 현황과 예산 집행계획을 감사자료에 정확히 반영하지 않은 점에 대해서도 교육행정의 신뢰와 책임성 문제라며 개선을 촉구했다.

최 위원장은 "교육장은 지역교육 전반을 책임지는 자리인 만큼 소관 업무에 대한 정확한 이해와 책임 있는 자세가 기본"이라며 "감사 지적사항이 서류상 조치에 그치지 않고 현장의 실질적인 개선으로 이어져야 한다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com