한국도로교통공단, '2026 위험평가 경진대회' 개최...금상 강서시험장

AI 핵심 요약beta
- 한국도로교통공단은 11일 원주 본부에서 위험성평가 경진대회를 개최했다
- 전국 53개 지방조직과 10개 수급업체가 참여해 6개 사업장이 선정됐다
- 금상은 자발적 위험 발굴을 유도한 강서운전면허시험장이 수상했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국도로교통공단은 11일 강원특별자치도 원주 본부에서 근로자 중심의 안전문화 정착을 위한 '2026년도 위험성평가 경진대회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 경진대회는 전국 사업장에서 발굴한 위험성평가 우수사례를 공유하기 위해 마련됐으며 안전관리 활동을 자율적으로 확산하도록 했다.
이번 대회에는 전국 53개 지방조직과 10개 수급업체가 참여해 위험요인 발굴 및 개선활동 실적을 평가해 6개 사업장이 본 심사에서 선정됐다.
금상은 '안전몬스터'와 '안전지도'를 이용해 근로자의 자발적인 위험요인 발굴을 유도하고 안전의식을 높인 강서운전면허시험장이 수상했다.
한국도로교통공단은 우수사례를 모든 사업장에 공유하고 각 사업장의 특성에 맞춘 안전관리 활동에 적용할 계획이다. 이를 통해 현장의 위험요인을 지속적으로 개선하고 산업재해 예방 노력을 강화할 예정이다.
김희중 이사장은 "현장의 작은 위험도 소홀히 하지 않고 개선해온 노력이 이번 성과로 이어졌다"며 "우수사례가 널리 확산돼 실질적인 위험 감소로 연결되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com