원주시, 캠프롱시민공원 설문조사...원주시 상징 공간 조성

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 11일부터 20일까지 캠프롱시민공원 BI 설문을 실시했다
- 시민들은 6개 디자인 시안 선호도와 시설 보존·활용 의견을 제시한다
- 원주시는 설문 결과를 반영해 캠프롱공원 BI 최종안을 마련할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 11일부터 20일까지 캠프롱시민공원 브랜드 정체성(BI, Brand Identity) 개발을 위한 온라인 시민 설문조사를 실시한다고 밝혔다.
이번 조사는 캠프롱 부지의 역사적 가치와 지역성을 고려해 기존 시설의 보존 및 스토리텔링 기반의 브랜드 정체성 개발을 목표로 하고 있다. 원주시는 시민들의 목소리를 반영해 캠프롱시민공원을 원주시만의 상징적 공간으로 조성할 계획이다.
설문조사는 두 가지 부문으로 나뉘어 진행된다. 먼저 '브랜드 정체성(BI) 디자인 선호도 조사'에서는 캠프롱의 가치가 담긴 6개 디자인 시안에 대해 시민들이 선호하는 디자인을 선택할 수 있도록 한다.
또 '기존 건축 시설물 보존·활用 시민 인식 조사'를 통해 시민들의 소중한 의견을 수렴하고 보존 필요성 및 활용 방향에 대한 인식을 확인할 예정이다.
설문은 네이버폼을 이용한 온라인 방식으로 운영되며 시민들은 홍보 포스터에 적힌 QR코드를 통해 참여할 수 있다. 원주시는 이번 조사 결과를 바탕으로 시민 선호도를 반영한 BI 최종안을 마련할 예정이다.
김정남 원주 부시장은 "캠프롱시민공원은 오랜 역사와 기억이 담긴 공간으로 이번 설문조사를 통해 시민들이 함께 미래의 모습을 만들어갈 수 있기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com