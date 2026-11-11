원주시, 이전공공기관 협의체 정기회의 열어

AI 핵심 요약beta
- 원주시와 이전공공기관은 10일 상생 협력 정기회의를 열었다
- 협의체는 국립공원공단 이사장을 차기 공동위원장으로 선출했다
- 기존 건의사항 22건과 신규사업 4건의 추진 현황을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시와 강원혁신도시 이전공공기관 간 상생 협력을 위한 '2026년 제2차 원주시·이전공공기관 협의체 정기회의'가 지난 10일 원주시청 대회의실에서 열렸다.
11일 시에 따르면 이번 회의는 원주시와 이전공공기관 간의 유기적인 협력체계를 더욱 강화하고 지역 사회 발전을 위한 공동 과제를 논의하기 위한 자리였다. 정부의 공공기관 2차 이전에 대비해 강원혁신도시의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 현 공동위원장인 건강보험심사평가원장의 임기가 12월 31일 만료됨에 따라 차기 공동위원장으로 국립공원공단 이사장을 선출했다. 신임 공동위원장의 임기는 2년이다.
이어 협의체는 기존 건의사항 22건의 추진 현황과 신규 건의사업 4건을 공유하고 시와 공공기관 간 주요 협력사업 진행 경과와 기관별 협조 사항을 면밀히 점검했다. 또 원주시 대표 축제와 연계한 기관 참여 방안 등 지역 사회와 공공기관이 공동으로 상생할 수 있는 다양한 과제도 심도 있게 논의됐다.
공공기관 2차 이전 가시화에 맞춰 강원혁신도시의 정주여건 개선과 유치 경쟁력을 높이기 위한 선제적 대응 전략에 대해 여러 의견이 오갔다.
구자열 원주시장은 "공공기관 2차 이전은 강원혁신도시의 새로운 도약을 위한 중요한 기회인 만큼 원주시와 이전공공기관이 협력해야 한다"며 "앞으로도 기관들과 긴밀히 협력해 지역과 함께 성장하는 혁신도시를 만들어가고 공공기관 2차 이전에도 철저히 대비하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com