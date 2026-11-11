박성현 광양시장, 포스코 교섭장서 피켓 호소 "조속히 합의해야"

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장이 11일 포스코 노사 현장에서 1인 캠페인을 펼쳤다
- 박 시장은 지역경제 안정을 위해 노사 간 조속한 합의를 촉구했다
- 광양시는 자율교섭을 존중하며 민생경제 회복 대응에 나설 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 전남광주통합특별시 광양시장이 11일 포스코 노사 교섭 현장에서 1인 캠페인을 펼치며 지역경제 안정을 위한 조속한 합의를 촉구했다.
광양시에 따르면 박 시장은 지난 10일 교섭 재개와 원만한 합의를 요청하는 호소문을 발표한 데 이어 이날 포스코인재창조원 광양 리더십교육센터 앞에서 피켓을 들고 노사 간 타결을 당부했다.
박 시장은 교섭에 참석하는 포스코 노동조합 관계자들과 인사를 나누며 지역경제의 어려움을 전하고 대화와 타협을 통한 해결을 요청했다.
박 시장은 "포스코는 광양경제의 핵심 축인 만큼 노사 모두 지역경제와 시민들의 어려움을 헤아려 주길 바란다"고 말했다.
이어 "철강경기 침체와 소비 위축으로 지역경제가 어려운 상황에서 노사 갈등이 장기화되지 않도록 상호 이해와 양보를 통해 하루빨리 합의에 이르기를 기대한다"고 강조했다.
광양시는 노사의 자율교섭을 존중하면서 지역경제에 미치는 영향을 지속적으로 살피고 교섭 진행 상황에 따라 민생경제 안정과 지역경제 회복을 위한 대응에 나설 방침이다.
chadol999@newspim.com