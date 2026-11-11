완주군, 수소산업 미래전략 모색…현대차 새만금투자 연계 성장동력 발굴

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글로벌 수소시장 변화 대응·수소상용모빌리티 산업 경쟁력 강화 방안 논의

수소·AI·방위산업 연계 육성 및 지역기업 실증·사업화 지원 전략 구체화

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 완주군이 현대자동차그룹의 새만금 투자와 연계해 수소산업을 비롯한 미래산업 육성 전략을 구체화하고 지역 기업의 성장 기반 마련에 나섰다고 11일 밝혔다.

군은 이날 우석대학교에서 '완주군 수소산업 발전전략 포럼'을 열고 글로벌 수소산업 변화에 대응한 지역산업 발전 방향과 새만금 투자에 따른 미래 성장전략을 논의했다.

수소포럼[사진=완주군] 2026.11.11 lbs0964@newspim.com

포럼에는 유희태 완주군수와 성중기 완주군의회 의장, 고정삼 전북 경제부지사, 정학근 한국에너지기술연구원장, 박노준 우석대학교 총장 등 산·학·연·관 관계자와 기업인들이 참석했다.

1부에서는 '글로벌 수소산업 변화와 새로운 기회'를 주제로 하지원 한국수소연합 국제협력실장과 김명환 한국자동차연구원 본부장이 글로벌 수소시장 동향과 수소상용모빌리티 산업 발전 방향을 발표했다.

이어 유동진 완주연구원장이 좌장을 맡은 토론에서는 강상규 서울대학교 교수, 조현석 서강대학교 교수, 이교성 현대건설 부장이 수소산업의 경제성과 기술 경쟁력, 지역 산업생태계 구축 방안을 논의했다.

토론자들은 수소산업의 지속적인 성장을 위해 실제 수요처 확보와 경제성 검증, 수전해 설비의 장기 운전 신뢰성, 생산·저장·운송·활용을 연결하는 산업생태계 조성이 필요하다고 강조했다.

특히 지역 기업이 기술 실증과 사업화 과정에 참여할 수 있는 협력체계 구축을 제안했다.

2부에서는 '현대차그룹 새만금 투자와 완주 수소·AI·방위산업 연계 육성 전략'을 주제로 논의가 진행됐다.

안형진 현대자동차그룹 책임은 새만금 투자에 따른 수소산업 발전 기회를, 배지열 국방과학연구소 팀장은 첨단 복합소재의 방위산업 적용과 미래 모빌리티 활용 가능성을 발표했다.

이홍기 우석대학교 부총장이 진행한 토론에는 김태윤 한국에너지기술평가원 청정수소 PD, 정치영 한국에너지기술연구원 센터장, 김준년 기아 팀장이 참여해 완주군의 미래산업 육성 방향을 논의했다.

이들은 기술개발 성과가 실증과 상용화로 이어지는 지원체계와 수전해 기술검증 인프라의 기업 지원 기능 연계, 수소상용차 부품의 신뢰성·안전성 확보 등을 주요 과제로 제시했다.

유희태 완주군수는 "이번 포럼은 글로벌 수소산업 변화와 대규모 민간투자에 대응해 완주군의 수소·AI·방위산업 등 미래산업 육성 방향을 구체화하는 뜻깊은 자리"라며 "현대차그룹의 새만금 투자와 연계해 지역기업이 실질적인 성장 기회를 확보할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com