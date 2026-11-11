강릉시, '청년 안심주택 공급사업' 추진...임대주택 80세대

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 안정적인 정착을 도모하기 위한 '청년 안심주택 공급사업'을 추진 중이라고 11일 밝혔다.

이번 사업은 강릉시 입암동 498번지 일원에 총 267억 원의 사업비를 투자해 지하 1층, 지상 10층 규모의 통합공공임대주택 80세대를 건립하는 내용을 담고 있다.

강릉시 통합공공임대주택 건설 현장.[사진=강릉시] 2026.11.11 onemoregive@newspim.com

공급되는 주택은 전용면적에 따라 21㎡형 20세대, 42㎡형 17세대, 52㎡형 43세대로 구성되며 청년 및 신혼부부를 주요 대상으로 할 예정이다. 부대복리시설로는 빨래방, 공유오피스, 주민공동시설이 설치된다.

이 사업은 5월 26일 착공했으며 기초말뚝 및 흙막이 벽체 시공이 완료됐다. 현재는 흙막이 가시설 설치와 토사 반출 등 지하층 터파기 공사를 진행 중이며 2027년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

이 사업이 완료되면 청년과 신혼부부에게 안정된 주거공간을 제공하며 주거비 부담을 경감하고 지역 내 인구 유입과 정착을 유도할 것으로 기대된다. 강릉시는 준공 이후 안정적인 임대주택 관리 및 운영을 위해 '강릉시 공공임대주택 관리 및 운영에 관한 조례'를 2026년 10월 28일자로 제정·공포했다.

박상욱 도시교통국장은 "청년들이 주거비 부담을 줄이고 지역에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 공사 품질과 안전 관리에 최선을 다하고 사업을 순조롭게 진행해 청년 및 신혼부부를 위한 양질의 공공임대주택을 공급할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

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