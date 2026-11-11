익산시, 찾아가는 복지행정 강화…생활민원 259건 상담

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'행복동행 프로젝트' 7차례 운영…주민 750여 명 참여

부서 연계 민원 67건 중 61건 처리…12월까지 현장 상담 지속

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 '행복동행 프로젝트'를 통해 매주 수요일 주민 생활현장을 방문하고 있는 가운데 7차례에 걸쳐 750여명을 대상으로 복지·생활민원 259건을 상담했다고 11일 밝혔다.

전체 상담 가운데 192건(74%)은 현장에서 즉시 안내하거나 처리했으며, 추가 검토가 필요한 67건은 16개 담당부서에 연계했다. 이 중 61건은 처리를 마쳤고 나머지 6건은 진행 중이다.

익산시 찾아가는 복지행정이 시민 곁으로 더 가까이 다가가고 있다.[사진=익산시] 2 2026.11.11 lbs0964@newspim.com

행복동행 프로젝트는 민선 9기 익산시의 주요 복지정책으로 복지국 8개 부서가 복지관과 아파트 단지 등 주민 생활현장을 찾아 복지·돌봄·생활민원을 통합 상담하는 사업이다.

시민들이 사안별로 여러 부서를 방문하지 않아도 현장에서 상담받고, 즉시 해결하기 어려운 민원은 담당부서에 연계해 처리 결과까지 안내받을 수 있다.

시는 9월 부송종합사회복지관을 시작으로 10월 배산·황등·북부노인종합복지관과 동산동 '새꿈동', 11월 남부권노인종합복지관과 나눔곳간을 차례로 방문했다.

매회 복지국 8개 부서 직원 26명이 참여해 주민들의 복지 수요와 생활 속 불편을 살폈다.

주요 상담 분야는 기초생활보장 수급, 장기요양 등급, 수술비 지원, 나눔곳간 이용, 노인 일자리 신청, 물품 지원 등이다. 도로명주소와 전입신고 혜택, 지적 관련 민원 등 일상생활과 관련한 상담도 진행했다.

주민 참여 프로그램도 함께 운영했다. 웃음과 소통, 두뇌 활동을 중심으로 한 '65+ 행복학교'를 비롯해 효돌이·드론 체험, '책 읽어주는 모모' 등을 마련해 세대별 건강·문화 체험 기회를 제공했다.

익산시는 오는 12월까지 생활현장 방문 상담을 이어가고 운영 성과와 개선 사항을 분석해 내년에도 사업을 내실 있게 추진할 계획이다.

lbs0964@newspim.com