김소현, '연애박사' 종영 소감 "유진 통해 많은 것 배우고 깨달아"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김소현이 '연애박사'에서 섬세한 감정 연기로 청춘의 성장과 사랑을 그려내며 존재감을 입증했다.

지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 김소현은 임유진 역을 맡아 안정적인 연기력으로 마지막까지 극의 중심을 단단하게 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 연애박사 김소현. [사진=연애박사 방송 장면] 2026.11.11 moonddo00@newspim.com

최종회에서는 현실적인 어려움 속에서도 서로를 향한 진심을 다시 확인하고 민재와 사랑을 이어가는 유진의 모습이 그려졌다. 앞서 병이 재발한 민재가 다시 한번 이별을 고한 상황. 유진은 "희생이나 헌신 그런 거 아니라고 나는 그냥 행복해지기 위해서 박민재가 없으면 안 되니까. 그래서 힘내고 노력하는 거야"라며 끝까지 곁을 지켜 여운을 남겼다.

김소현은 '연애박사'에서 자신의 꿈을 향해 나아가는 당찬 청춘의 모습부터 사랑과 이별 앞에서 흔들리고 성장하는 과정까지 폭넓게 담아냈다. 특히 후반부 민재와의 이별과 재회 안에서 변화하는 감정들을 밀도 있게 풀어내 공감을 얻은 바.

이에 소속사 피치컴퍼니를 통해 김소현은 "'연애박사' 속 유진을 연기하며 참 많은 것을 배우고 깨닫게 되었습니다. 故 안판석 감독님께서 해주신 말씀 하나하나 잊지 않고 가슴에 새기며 배우로서의 길을 걸어가겠습니다."라며 소감의 운을 띄었다.

또한 "연기할 때 한 인물의 부족함과 사랑스러움을 모두 가감 없이 끌어안는 일이 이토록 어려운 것이었다고 느끼면서도 그 과정에서 또 다른 희열과 배움을 얻을 수 있었습니다. 가족과의 사랑, 연인과의 사랑, 그리고 나 자신을 향한 사랑까지 모든 사랑이 늘 물 흐르듯 평온할 수는 없겠지만 그 안에서 사랑의 본질을 발견하고 후회 없이 마음껏 사랑하고 표현하시기를 바라는 마음입니다. 그동안 '연애박사'를 사랑해 주신 시청자분들과 팬분들께 진심으로 감사드립니다."라고 감사 인사를 덧붙였다.

한편, 김소현은 영화 '모둡', 드라마 '하얀 스캔들'로 열일 행보를 이어갈 예정이다.

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