장수군 '구인·구직 만남의 날' 18일 군민회관서 개최

AI 핵심 요약beta
- 장수군은 11일 오는 18일 군민회관에서 구인·구직 만남의 날을 개최한다고 밝혔다
- 지역 기업·기관 8곳이 참여해 채용 정보와 맞춤형 취업 상담을 제공한다
- 퍼스널컬러 진단과 증명사진 촬영 등 취업 지원 프로그램도 운영할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 오는 18일 군청 1층 군민회관에서 장수군로컬JOB센터 주관으로 '구인·구직 만남의 날' 행사를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 행사에는 바이오스톤, 백세동안요양원, 장수군노인장애인복지관, 농업회사법인 굿푸드 유한회사 장수지점, 밀알노인복지센터, 하늘내노인복지센터, 농업회사법인 지니식품 주식회사, 주식회사 피코바이오 등 지역 기업·기관 8곳이 참여한다.
전북 일자리센터, 전주고용복지플러스센터, 장수군사회적경제지원센터 등 유관기관도 함께해 종합 취업정보를 제공하고 국민취업지원제도 안내와 일대일 맞춤형 취업 상담을 진행한다.
구직자들은 기업별 채용 정보를 확인하고 전문기관의 상담을 통해 취업 준비 방향을 구체화할 수 있다.
취업 준비를 돕는 부대행사도 마련된다. 퍼스널컬러 진단, 취업 타로카드, 이침 체험, 비누·향수 만들기, 취업용 증명사진 무료 촬영 등 다양한 프로그램을 운영해 참여자들에게 체험 기회와 취업 지원 서비스를 제공할 예정이다.
장수군은 앞으로도 유관기관과 협력해 군민의 취업 지원을 확대하고 지역 기업의 채용 수요와 구직자의 여건을 반영한 일자리 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.
최훈식 군수는 "이번 행사가 기업에는 필요한 인재를 찾는 기회가 되고 구직자에게는 새로운 일자리를 만나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com