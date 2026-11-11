진안군 농업인의 날 '성황'…농업발전 의지 다져

AI 핵심 요약beta
- 진안군농업인단체협의회가 11일 농업인의 날 행사를 열었다
- 농업 발전 유공자와 우수회원 13명에게 표창을 수여했다
- 농기계와 스마트농업 장비를 전시해 지역농업 성과를 공유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농기계·스마트농업 장비 전시부터 지역 농산물 홍보까지 성과 공유
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군농업인단체협의회가 주관한 '제31회 농업인의 날' 행사가 11일 '든든한 미래를 여는 진안 선진농업'을 주제로 진안문예체육회관에서 전춘성 군수를 비롯 농업인 등 1000여명이 참석한 가운데 열렸다.
시상식에서는 농업 발전에 기여한 상전면 한찬성 이장 농식품부 장관 표창, 이성재 진안군수박공선출하회연합회장 전북도지사 표창을 받았다.
품목단체 우수회원 13명에게는 전춘성 군수 표창이 수여됐으며 농업인단체 육성에 힘쓴 공로자 3명에게는 감사패를 전달했다.
행사장 야외에는 콩수확기, 마늘휴립복토기, 마늘·양파수집기, 농업용 드론 등을 전시해 농작업 기계화와 스마트농업 기술을 소개했다.
실내에서는 바이러스 진단키트, 열화상 카메라, 당도 측정기 등 과학영농 장비와 농업기술센터가 재배한 열대과일 4종을 선보이며 기후변화 대응과 지역농업의 발전 방향을 공유했다.
이와 함께 2026년 주요 지도사업 성과와 홍보물을 전시하고 진안찹쌀로 만든 마들렌 시식, 신동진·신동진1 비교 전시 및 관능평가도 진행했다.
농촌지도사업의 역사를 담은 사진과 기록물, 농산물종합가공센터 생산 가공품도 소개해 지역농업의 변화와 성과를 알렸다.
박순서 진안군농업인단체협의회장은 "농업인 모두가 변화와 혁신의 주체가 되어 든든한 미래를 여는 진안 선진농업을 함께 실현해 나가자"고 말했다.
gojongwin@newspim.com