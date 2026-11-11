전남 서남권 주민들, 김민석에 "의대 없는 목포분원 거부"

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與 최고위 회의장 앞 규탄 기자회견

"서남권 소통 패싱, 민심 달래기 급급"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 국립의과대학 관련 서남권연석회의(대표 하상복)가 11일 김민석 당대표 등 더불어민주당 지도부를 향해 "전남대병원 분원 설치는 미봉책에 불과하다"고 쓴소리를 냈다.

서남권연석회의는 이날 민주당 최고위원회의가 열린 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실 앞에서 국립의대 관련 기자회견을 개최했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 국립의과대학 관련 서남권 연석회의(대표 하상복)가 11일 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실 앞에서 기자회견을 열고 있다. 2026.11.11 bless4ya@newspim.com

연석회의는 "의과대학과 의학교육시설 없는 전남대병원 분원 설치를 거부한다"며 "민심 달래기에만 급급한 민주당은 각성해야 한다"고 지적했다.

단체는 "서남권 60만 주민이 36년 동안 국립의대와 대학 병원을 요구해 온 이유는 응급환자가 제때 치료받고 중증환자가 먼 도시까지 가지 않아도 되며 섬과 농어촌을 맡을 의사를 우리 지역에서 길러내기 위해서다"고 설명했다.

그러면서 "국립목포대에 의과대학을 세우고 의학교육과 임상실습을 맡을 시설과 대학병원을 함께 갖춰야 한다"며 "서남권에서 의사를 교육하고 수련시켜 의사들이 지역에 남아 일할 기반을 만들어야 한다"고 촉구했다.

아울러 "서남권 주민과 목포대가 참여하는 공식 협의 자리를 마련해 현실적인 지원 방안을 논의하자"고 제안했다.

시와 교욱부가 주도한 국립의대 후보대학 심사를 두고는 불공정 의혹을 던지며 심사위원 선정 기준 등 관련 자료를 전면 공개하라고 요구했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표가 11일 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실 앞에서 서남권 연석회의 측과 이야기를 하고 있다. 2026.11.11 bless4ya@newspim.com

연석회의는 이날 현장에서 김 대표에게 면담을 요구해 5분가량 비공개 회의를 가졌다.

연석회의 관계자는 회의 직후 취재진과 만나 "김 대표에게 의료 지원 관련해 공식적으로 발표하기 전에 서남권 주민의 의견을 충분히 들어야 한다는 의견을 전달했다"고 말했다.

또한 "김 대표가 민형배 시장을 통해 의견을 전달받은 뒤 구체적인 대화를 이어가자고 했고, 민 시장도 이에 동의했다"고 전했다.

그러면서 "다음주 중에 시민 대토론회를 열 계획인데 민 시장도 함께 참석해 서남권 주민들과 의견을 나눴으면 좋겠다"고 제안했다.

한편 정부와 시는 서남권 의료 불균형 해소를 목표로 500병상 규모의 전남대병원 분원 설립을 검토 중이다. 예산은 7500억원가량이 소요될 것으로 추정되고 있다.

bless4ya@newspim.com