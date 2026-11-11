전주시의회, 행정사무감사·예산안 심사 대비 의정역량 '강화'

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회는 11일 고창군에서 의정 연찬회를 개최했다
- 시의원 36명과 직원들은 예산 심의와 행정감사 기법을 익혔다
- 의회는 정례회에서 집행부 견제와 정책 대안을 강화하기로 했다
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전직 의장 초청 지방의회 발전 방향 논의…정책 견제·대안 제시 역량 제고
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회가 행정사무감사와 내년도 예산안 심사를 앞두고 전문성 강화와 내실 있는 의정활동을 위한 역량 다지기에 나섰다.
전주시의회는 11일 고창군 일원에서 의원들의 의정 전문지식 습득과 실효성 있는 정책 대안 발굴을 위한 의정 연찬회를 개최했다고 밝혔다.
이번 연찬회에는 최주만 의장을 비롯 시의원 36명과 의회사무국 직원 등이 참석해 의정활동 전문성 향상 방안을 모색했다.
교육은 손종필·최인혜 강사가 맡아 예산결산 심의와 행정사무감사 주요 기법 및 전략을 강의했다. 이어 제7대 후반기 우재민 의장이 초청 강연을 통해 지방의회의 발전 방향과 역할에 대해 설명했다.
참석자들은 이번 교육을 통해 현장 중심의 정책 연구와 예산 심사 역량을 높이고 다가오는 정례회에서 집행부에 대한 견제와 실효성 있는 정책 대안 제시 기능을 강화하기로 했다.
최주만 의장은 "행정사무감사와 예산 심사를 앞두고 의회의 방향을 점검한 유익한 시간이었다"며 "앞으로도 지속적인 학습과 연구를 통해 시민의 기대에 부응하는 신뢰받는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com