전북교육청, 내년 예산 4조4421억원 편성…미래교육 투자 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 11일 내년 예산안 4조4421억원을 편성했다
- 3대 정책 방향에 3156억원을 배분하고 학생 안전·역량을 지원한다
- 교육복지 2189억원과 무상급식 1676억원도 반영했다
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교육복지 2189억원·무상급식 1676억원 반영…12월 14일 최종 확정
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 내년 예산안으로 4조4421억원을 편성해 전북특별자치도의회에 제출했다고 11일 밝혔다.
이번 예산안은 올해 본예산 4조4437억원보다 16억원(0.04%) 감소한 규모다. 보통교부금 증가에도 지방자치단체 이전수입 감소와 인건비 등 의무경비가 증가한 가운데 전북교육 비전인 '살아가는 힘을 키우는 전북교육' 실현에 중점을 뒀다.
특히 3대 정책 방향에 총 3156억원을 배분했다. 먼저 학생의 생명과 안전을 보호하고 미래 도전 역량을 키우는 데 2167억원을 편성했다.
관계 중심의 학교문화 조성 304억원, 학생 마음건강 지원 87억원, 안전한 교육환경 조성 151억원을 반영했다.
기초학력 책임제와 독서 300 프로젝트에 222억원을 투입하고 도전 프로젝트 370억원, 진로·진학교육 682억원, AI 교육 350억원을 지원한다.
교원의 교육활동 보호와 전문성 강화에는 227억원을 편성했다. 교육인권 보호망 구축 39억원, 교원 전문성 신장 61억원, 성장지향 수업·평가 확산 105억원을 반영했으며 학교 업무 경감에도 22억원을 투입한다.
교육과 지역이 함께 성장하는 전북형 상생교육에는 762억원을 배정했다. 교육혁신선도지역 운영과 학교복합시설 조성에 174억원, 전북유학 확대에 50억원을 편성했다.
지속가능한 지역교육생태계 조성에 478억원, 교육공동체 활동과 지역 교육자치 활성화에 60억원을 투입할 계획이다.
학교 운영과 교육환경 개선을 위한 필수경비도 반영했다. 인건비는 전체 예산의 58.8%인 2조6126억원이며 학교운영비 2434억원, 학교 신설 795억원, 교육여건 개선 4378억원을 편성했다.
학생 수가 8300여 명 감소하는 상황에서도 학교운영비는 전년보다 76억원 늘렸다. 학생당 경비와 유치원 교당 경비를 각각 10% 인상하고 통합교부사업비도 전년보다 835억원 증액해 학교 재정 운영의 자율성을 높인다.
교육복지에는 2189억원, 무상급식에는 1676억원을 편성했다. 특히 무상급식 식품비를 500원, 운영비를 18원 인상하고 친환경 농산물 지원 단가도 50원 올려 급식의 질을 높일 방침이다.
천호성 교육감은 "어려운 재정 여건 속에서도 학생의 생명과 안전을 지키고 교사가 존중받으며 학교와 지역이 함께 성장할 수 있도록 꼭 필요한 곳에 예산을 집중했다"며 "새로운 교육 비전이 학교 현장에서 본격적으로 실현되도록 노력하겠다"고 말했다.
이번 예산안은 전북자치도의회 심의·의결을 거쳐 오는 12월 14일 최종 확정될 예정이다.
lbs0964@newspim.com