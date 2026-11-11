순창군, 햇빛소득마을 100개소 조성 추진…주민소득 확대

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 11일 공공부지 활용 재생에너지 사업을 본격 추진한다고 밝혔다
- 전북개발공사·한전과 2030년까지 햇빛소득마을 100곳을 조성한다
- 발전수익을 주민에게 환원해 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공부지 활용 태양광 수익 주민 환원…기본소득 연계 농촌경제 기반 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 공공부지를 활용한 재생에너지 발전사업을 통해 주민소득을 늘리는 햇빛소득 정책을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.
군은 전날 군청에서 전북개발공사, 한국전력공사 순창지사와 공공주도형 재생에너지 발전사업 업무협약을 체결하고 햇빛소득마을 100개소 조성을 위한 협력체계를 구축했다.
이번 협약은 농어촌 기본소득에 이어 지역 자원을 활용한 새로운 소득원을 발굴하고 발전수익을 주민에게 환원해 지속 가능한 농촌경제 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 3개 기관은 2026년부터 2030년까지 5년간 순창군 공유재산 가운데 활용 가능한 부지를 공동 발굴하고 태양광 발전사업을 단계적으로 추진한다.
순창군은 사업부지 제공과 인허가 등 행정절차를 지원하고 주민 의견 수렴과 발전수익 환원 제도 마련을 담당한다.
전북개발공사는 사업성 검토와 사업비 투자, 발전시설 건설 및 운영·관리를 맡으며 한국전력공사 순창지사는 전력계통 연계와 송·배전망 확충을 지원한다.
군은 햇빛소득을 농어촌 기본소득과 연계해 주민 생활 안정은 물론 추가 소득 창출과 지역경제 활성화, 에너지 자립까지 함께 추진한다는 구상이다.
이를 위해 오는 12월 '순창군 햇빛소득마을 조성 및 운영에 관한 조례'를 제정하고 내년 1월부터 읍·면 군정설명회와 연계한 주민설명회를 개최할 예정이다. 이후 사업 대상지 선정과 사업성 검토를 거쳐 시범사업에 착수할 계획이다.
최영일 순창군수는 "농어촌 기본소득이 군민들의 안정적인 생활을 위한 토대라면 햇빛소득은 지역 자원을 활용해 새로운 소득을 창출하는 미래 성장 기반"이라며 "햇빛소득마을 100개소 조성을 차질 없이 추진해 재생에너지 발전수익이 군민들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com