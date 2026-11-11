평택경찰, 데이터 치안 효과 입증…무인점포 절도 69% 감소

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이규환 서장 "학교폭력 집중 예방·실종 대응 전문화 통해 성과 입증"

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시의 급속한 도시 성장과 함께 치안 수요도 증가하는 가운데 평택경찰이 데이터 분석을 기반으로 한 맞춤형 치안 활동을 강화하며 범죄 예방 성과를 거두고 있다.

이규환 평택경찰서장은 지난 10일 평택시기자단과의 간담회에서 "도시가 빠르게 성장할수록 치안 역시 더욱 정교한 접근이 필요하다"며 "한정된 인력과 자원을 효율적으로 활용하기 위해 선택과 집중 전략을 추진하고 있다"고 밝혔다.

이규환 서장이 향후 일정 등을 설명하고 있다.[사진=평택시기자단]

11일 평택경찰에 따르면 최근 증가하고 있는 무인점포 절도 예방을 위해 신고 통계를 분석, 피해가 반복적으로 발생한 22개 점포를 선정해 맞춤형 순찰과 거점근무를 실시했다.

그 결과 무인점포 절도 사건은 지난해 같은 기간 91건에서 올해 28건으로 줄어 69.2% 감소한 것으로 나타났다.

이 서장은 "범죄 발생 가능성이 높은 지역과 시설에 경찰력을 집중한 결과 예방 효과가 확인됐다"고 말했다.

또 실종사건 대응 체계도 기능별 전문화를 통해 효율성을 높였다.

상습 가출 청소년은 학교전담경찰관(SPO)이 전담 관리하며 심층 상담을 진행하고, 지역경찰은 현장 수색에 집중하도록 역할을 구분했다.

특히 범죄 연루 가능성이 있는 긴급 실종 사건은 전문 수사부서가 즉시 대응하도록 해 신속한 초동 조치가 가능하도록 했다.

학교폭력 예방 활동도 데이터 분석을 기반으로 지역 내 71개 학교 가운데 학교폭력 발생의 41.1%를 차지하는 상위 5개 학교를 선정해 집중 예방활동을 펼친 결과 해당 학교의 학교폭력 발생 건수는 11건에서 8건으로 감소했다.

또한 경찰은 스토킹과 데이트폭력 사건의 신속한 피해자 보호를 위해 즉일조사 체계를 개선한 결과 즉일조사 이행률이 기존 24.3%에서 73.7%로 상승했다.

이와 함께 초동대응팀 장비를 정비하고 상황관리관 매뉴얼을 마련하는 등 현장 대응체계를 보완해 부서 간 실시간 정보 공유와 공조체계도 강화했다.

이규환 서장은 "치안은 경찰만의 힘으로 완성할 수 없다"며 "지역사회와의 협력을 바탕으로 시민들이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "데이터 분석을 통해 범죄 취약요인을 선제적으로 파악하고 현장 대응 역량을 높여 안전한 평택 만들기에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

krg0404@newspim.com