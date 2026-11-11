증평 에듀팜 특구 5038억원 사업 막바지…복합연수원 착공 추진

AI 핵심 요약beta
- 증평군은 10일 한국농어촌공사·블랙스톤과 특구 후속 절차를 논의했다
- 세 기관은 복합연수원 건립과 조기 착공에 협력하기로 했다
- 증평투어패스 확대와 지역 농산물 연계 방안도 협의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 한국농어촌공사, 블랙스톤에듀팜리조트와 에듀팜 특구 관광단지 조성사업의 후속 절차와 투자 이행 방안을 논의했다.
11일 증평군에 따르면 전날 이재영 군수는 도안면 블랙스톤에듀팜리조트에서 김인중 한국농어촌공사 사장, 원성역 블랙스톤에듀팜리조트 대표이사 등을 만나 특구 변경계획 승인 등 행정절차와 복합연수원 건립, 지역 관광 연계 방안을 협의했다.
에듀팜 특구는 도안면 연촌리 일원 307만㎡에 5038억원을 투입해 연수·체험·숙박시설 등을 조성하는 사업이다.
2009년 시작됐으며 사업 기간은 2027년까지다.
이날 협의에서는 복합연수원 건립이 주요 현안으로 다뤄졌다.
복합연수원은 지하 1층~지상 7층, 연면적 1만7270㎡ 규모로 계획됐다.
450~500명 규모의 연회장과 109실(260명 수용) 규모의 숙박시설이 들어선다.
사업 시행 측은 올해 경관심의와 건축허가 등 인허가 절차를 거쳐 착공하고 2027년 12월 준공한다는 계획이다.
세 기관은 행정절차 지원과 투자 이행, 조기 착공에 협력하기로 했다.
지역 상권과의 연계 방안도 논의됐다.
증평투어패스 가맹 확대와 공동 홍보, 주민 초청 행사, 지역 농산물 이용 및 직거래장터 운영 등이 협력 과제로 제시됐다.
군 관계자는 "앞으로 관계기관과 협력해 증평투어패스 등 관광정책을 활성화하고 체류형 관광 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com