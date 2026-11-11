전북 서해안 세계지질공원, 유네스코 재검증 통과…2031년까지 인증

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 11일 전북 서해안 세계지질공원 재검증에서 그린 등급을 획득했다고 밝혔다.
- 고창·부안 일원 세계지질공원은 2027년 5월부터 2031년 5월까지 인증을 유지하게 됐다.
- 전북자치도는 2027년부터 고군산군도까지 인증 구역 확대를 추진할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 고군산군도까지 인증구역 확대 추진…체류형 생태관광 활성화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 서해안 세계지질공원이 유네스코 재검증에서 최고 등급인 그린(Green)을 획득하며 국제적 지질관광 명소로서의 위상을 이어가게 됐다.
전북특별자치도는 최근 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린 제11차 세계지질공원 이사회에서 전북 서해안 세계지질공원 재검증안이 만장일치로 가결됐다고 11일 밝혔다.
전북 서해안 세계지질공원은 고창과 부안 일원에 조성된 국내 최초 해안형 세계지질공원으로 2023년 5월 유네스코 인증을 획득했다. 채석강, 적벽강, 운곡습지, 병바위 등 32개 지질명소를 보유하고 있으며 전체 면적은 1892.5㎢에 달한다.
유네스코 세계지질공원은 4년마다 지질자원 보전과 활용, 운영 실적 등을 종합적으로 평가해 인증 유지 여부를 결정한다. 이번 평가에서 그린 등급을 획득함에 따라 2027년 5월부터 2031년 5월까지 인증 자격을 유지하게 됐다.
이번 심의에서는 지질탐방로와 안내시설 확충, 지질·생태·인문 자원을 연계한 교육 및 탐방 프로그램 운영 등이 좋은 평가를 받았다. 특히 주민소득 창출을 위한 체험 프로그램 개발과 지역사회가 참여하는 지속 가능한 운영·관리 노력이 인정됐다.
도는 이번 재검증 통과를 계기로 2027년부터 말도와 선유도 등 고군산군도 일원까지 세계지질공원 인증 구역 확대를 추진한다. 신규 탐방 프로그램을 개발해 관광객 체류시간을 늘리고 생태관광과 지역경제 활성화를 연계할 계획이다.
해외 세계지질공원과의 국제교류도 확대한다. 말레이시아, 중국, 인도네시아 등 업무협약을 맺은 국가들과 운영 사례를 공유하고 공동 학술조사와 전문인력 역량 강화 등을 추진할 방침이다.
lbs0964@newspim.com