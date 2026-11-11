증평군, 스마트정책과 신설 등 조직개편…공무원 24명 증원

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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 스마트·AI 행정 기능을 강화하고 돌봄과 재난안전 등 생활밀착형 행정수요에 대응하기 위해 조직개편을 추진한다.

군은 오는 12월 31일 자로 조직개편을 단행하고 기존 미래전략과를 스마트정책과로 개편한다고 11일 밝혔다.

증평군청.[사진=뉴스핌DB]

핵심은 스마트AI사업팀 신설이다.

신규사업 발굴과 공모사업 대응, 스마트도시 조성 등을 전담해 민선 7기 군정 비전인 '군민이 행복한 스마트 증평'과 콤팩트시티 구상을 뒷받침한다.

재난안전과는 기존 하천방재팀을 재난방재팀과 하천팀으로 분리하고 재난상황실 인력을 보강한다.

경제기업과 일자리창출팀은 상생일자리팀으로 개편해 사회연대경제 등 지역경제 지원 기능을 확대하기로 했다.

통합돌봄과 햇빛소득마을, 증평형 노인복지모델, 초중 풍수해정비사업 등 주요 현안 추진을 위한 인력도 보강한다.

조직 체계는 현행 1실·2국·1담당관·16과, 2직속기관·2사업소를 유지하되 팀은 2개 늘어난다.

공무원 정원은 기존 497명에서 521명으로 24명 증가한다.

군은 조례 개정안 입법예고와 군의회 심의·의결을 거쳐 조직개편을 확정하고 2027년 1월부터 시행할 계획이다.

이재영 군수는 "변화하는 행정환경에 맞춰 조직 기능을 재정비하고 인력을 효율적으로 배분해 군민이 체감하는 스마트 행정을 구현하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com