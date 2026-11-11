새만금, 공공주도 개발 전환...개발 완료 '2050년→2035년' 앞당겨

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 11일 새만금 기본계획 변경안 의결을 환영했다
- 변경안은 2035년까지 산업용지 37.5㎢를 조기 개발하기로 했다
- 새만금개발공사가 공공주도 매립을 추진해 개발 완료를 15년 앞당긴다
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공사채 활용 매립 재원 확보·전력·용수 등 기반시설 확충 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 새만금위원회에서 의결된 새만금 기본계획(MP) 변경안에 산업용지 확충과 공공주도 매립 방안이 반영돼 새만금 개발의 실행력이 높아질 것으로 기대한다고 11일 밝혔다.
변경안은 2035년까지 필요한 산업용지 37.5㎢를 군산·김제·부안에 분산 배치하고 조기 개발을 추진한다. 이차전지 기업 유치와 현대차그룹 9조원 투자, RE100 산업단지 조성 등으로 산업용지 수요가 증가한 데 따른 조치다.
특히 기존 민간투자 중심의 매립 방식에서 공공주도 방식으로 전환한다. 새만금개발공사가 공사채를 발행해 매립 재원을 직접 조달하고 2035년까지 매립과 조성을 마무리하는 것이 핵심이다. 기존 2050년이었던 개발 완료 목표도 15년 앞당겼다.
그동안 새만금 내부 개발은 민간사업자가 매립 비용을 먼저 부담하고 투자비 회수까지 책임지는 구조여서 사업성 확보와 자금 조달에 어려움이 있었다.
이번 공공주도 전환으로 민간투자 유치 여부에 좌우되던 개발 구조를 개선하고 안정적인 사업 추진 기반을 마련할 것으로 기대된다.
변경안에는 산업용지 수요 변화와 향후 투자에 대응할 전략적 유보지도 반영됐다. 우선 매립 지역을 명확히 하면서 산업·관광 등 추가 개발 수요에 따라 용도를 유연하게 조정할 수 있도록 했다.
첨단산업 유치를 위한 기반시설 확충 방안도 담겼다. 반도체 팹 등 미래 산업에 필요한 전력과 용수를 선제적으로 반영하고 재생에너지 확대와 도로·항만·철도 등 핵심 사회간접자본(SOC)을 산업용지 공급 일정에 맞춰 구축할 계획이다.
아울러 배수갑문 증설과 조력발전 등을 통한 홍수 예방 방안도 추진해 새만금의 환경과 안전성을 높일 방침이다.
이원택 전북지사는 "산업용지 확대 등 주요 현안이 반영되도록 관계 기관과 협의하고 실제 기업 투자와 지역 성장으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com