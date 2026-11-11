경기도, 고병원성 조류인플루엔자 방역시설 긴급 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 7일 연천·여주 등 6개 시·군 방역시설 18곳을 점검했다
- 거점소독시설과 농장 통제초소 운영 상태는 전반적으로 양호했다
- 일부 시설의 방역장비 착용과 소독약 희석 관리 미흡이 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 최근 연천·여주 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 잇따라 발생함에 따라 지난 7일 연천·여주·포천·이천·동두천·양주 등 6개 시·군의 방역시설 18곳을 대상으로 현장 점검을 실시했다고 11일 밝혔다.
점검 대상은 거점소독시설 14곳과 농장 통제초소 4곳이며 축산차량 출입이 잦은 도내 배합사료 제조업체 14곳에 대해서도 10~11일 소독시설 운영과 차량 출입관리 실태 등을 추가로 점검한다.
주요 점검 항목은 ▲소독장비 정상 작동 여부와 소독약품 관리 상태 ▲축산차량 소독 및 소독필증 발급 여부 ▲근무인력 배치와 출입차량 통제 실태 ▲출입자 소독 및 방역수칙 준수 여부 등이다.
점검 결과 방역시설 운영 상태는 전반적으로 양호한 것으로 나타났다. 다만 일부 시설에서 마스크와 덧신 등 개인 방역장비 착용이 미흡하거나 소독약 희석배수를 적정하게 관리하지 않은 사례가 확인됐다.
경기도는 확인된 미흡사항을 현장에서 즉시 시정하도록 조치하고 해당 시·군에 개선을 요청했다.
지적사항이 모두 보완될 때까지 후속 조치 이행 여부를 확인하는 한편 거점소독시설과 농장 통제초소에 대한 정기 점검을 이어갈 계획이다.
이강영 경기도 축산동물복지국장은 "최근 도내 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 잇따라 발생한 만큼 추가 확산을 막는 것이 무엇보다 중요하다"며 "거점소독시설과 통제초소는 물론 배합사료 제조업체까지 방역관리 실태를 꼼꼼히 점검해 미흡한 부분을 즉시 개선하겠다"고 말했다.
이어 "시·군과 긴밀히 협력해 고병원성 AI 추가 발생을 막는 데 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com