진천군, 한국고용정보원과 AI 청년 일자리 매칭 협력체계 구축

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전국 지자체 첫 잡케어 업무협약…AI 직무분석부터 지역기업 취업·정착까지 지원

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 국가 인공지능(AI) 고용서비스를 활용해 청년 맞춤형 일자리 지원에 나선다.

진천군은 11일 충북혁신도시 한국고용정보원에서 한국고용정보원과 'AI 기반 청년 일자리 매칭 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

진천군청.[사진=뉴스핌DB] [

이번 협약은 한국고용정보원이 AI 직업상담 서비스인 '잡케어(JobCare)'를 지방자치단체와 연계하는 첫 사례다.

잡케어는 구직자의 이력과 역량을 국가 고용 빅데이터로 분석해 적합한 직업과 임금, 직업훈련, 자격증 정보 등을 제공하는 서비스다.

진천군은 별도의 AI 취업지원 시스템을 개발하는 대신 기존 국가 고용정보 인프라를 활용해 비용과 시간을 줄이고 전담 청년 취업지원관의 상담을 결합해 개인별 취업 전략과 관내 기업 취업을 지원할 계획이다.

지원체계는 AI 직무역량 진단부터 맞춤형 역량 강화, 지역기업 취업 연계, 지역 정착으로 이어지는 방식이다.

첫 사업으로 오는 25일 우석대 재학생과 지역 청년 구직자를 대상으로 '청년 AI 맞춤형 잡케어 아카데미'를 운영한다.

참가자들은 잡케어 서비스를 활용해 적합한 직무를 탐색하고 개인별 취업 계획을 수립하게 된다.

양 기관은 앞으로 4년간 협력을 이어가며 진천형 청년 일자리 매칭 모델을 발전시킬 방침이다.

이번 사업이 청년들의 실제 취업과 지역 정착으로 이어지려면 AI 분석 결과를 활용한 상담의 전문성은 물론 지역기업의 채용 수요와 연계하는 과정이 중요할 것으로 보인다.

김명식 진천군수는 "국가 AI 고용 인프라와 현장 중심의 취업 지원을 결합해 청년들이 진천에서 꿈을 이루고 안정적으로 정착할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com