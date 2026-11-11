"15년 우정 넘어 미래로"... 제천시-중국 옌청시, 청년 인재 유치 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 제천시 대표단은 10일 옌청시와 청년 교류협력 MOU를 체결했다
- 양 도시는 청년·학생 교류와 교육환경 조성 협력을 확대하기로 했다
- 제천시와 의회·세명대는 지역 연계 국제 청년 교류망 구축에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
옌청시 출신 유학생 특별장학금 지원·고등학생 교류 정례화 추진
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시가 중국 장쑤성의 핵심 산업도시이자 자매도시인 옌청시와 손을 잡고 해외 우수 청년 인재 유치에 본격적으로 나선다.
제천시는 이상천 시장을 비롯한 시 대표단이 자매도시인 중국 옌청시를 공식 방문한 가운데 첫날인 지난 10일 옌청시 영빈관에서 '청년 교류협력 강화 양해각서(MOU)'를 체결했다고 11일 밝혔다.
이날 협약식에는 우웨이 옌청시장과 당징 부시장 등 현지 고위 관계자들이 참석했다.
양 도시는 지난 2009년 우호도시로 인연을 맺은 뒤 2022년 정식 국외 자매도시로 승격하며 15년 이상 돈독한 신뢰를 다져왔다.
이번 협약은 기존의 문화·관광 중심 교류에서 한 걸음 더 나아가, 저출생과 지방소멸 위기 속에서 '청년 인재 양성과 미래 세대 상생 협력'으로 외연을 확장했다는 점에서 의미가 깊다.
특히 이번 방문에는 제천시와 제천시의회뿐만 아니라 세명대학교가 원팀(One-Team)으로 합류해 지역 대학과 연계한 실질적인 국제 청년 교류망 구축에 힘을 실었다.
협약에 따라 양 도시는 청년 및 학생들의 상호 교류를 대폭 확대하고 안정적인 교육 환경 조성을 위한 정책 협력을 단계적으로 추진하기로 했다.
choys2299@newspim.com