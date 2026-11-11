김제시, 착한가격업소 김제사랑카드 최대 17% 할인

AI 핵심 요약beta
- 김제시는 11일 착한가격업소 김제사랑카드 캐시백을 시행했다
- 오는 12월 31일까지 결제액 5%를 즉시 캐시백으로 지급한다
- 기존 12% 선할인과 더해 최대 17% 할인 효과가 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 12% 선할인에 추가 혜택 더해 소상공인 매출 증대·지역경제 활성화
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 착한가격업소 이용 활성화와 지역 물가안정을 위해 김제사랑카드 추가 캐시백 지원에 나선다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 고물가로 어려움을 겪는 시민들의 가계 부담을 줄이고 합리적인 가격과 양질의 서비스를 제공하는 착한가격업소의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.
오는 12월 31일까지 착한가격업소에서 김제사랑카드 충전금으로 결제하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 즉시 지급한다. 기존 김제사랑상품권의 12% 선할인 혜택에 추가 캐시백을 더해 최대 17%의 할인 효과를 누릴 수 있다.
다만 충전금 결제에 한해 혜택이 적용되며 인센티브와 정책수당, 캐시백 사용금액은 지급 대상에서 제외된다. 예산이 소진되면 이벤트는 조기 종료될 수 있다.
시는 시민들이 착한가격업소를 쉽게 이용할 수 있도록 관내 업소 현황을 시 홈페이지에 게시하고 있으며 읍·면·동 행정복지센터에서도 관련 정보를 안내하고 있다.
특히 이번 사업을 통해 시민에게는 생활비 절감 혜택을 제공하고 착한가격업소에는 소비 유입을 확대해 소상공인의 경영 안정과 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.
gojongwin@newspim.com