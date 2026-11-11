김제시, 남북로 1.5㎞ 보행환경 개선 추진…안전한 거리 조성

AI 핵심 요약beta
- 김제시는 11일 남북로 보행환경 개선사업을 본격 추진한다고 밝혔다
- 김제시는 공모 선정으로 국비 30억원을 확보하고 60억원을 투입한다
- 2027년부터 1.5㎞ 구간에 보도 정비와 안전시설 확충을 추진한다
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내년부터 2개 구간 정비…고령자 보행안전·구도심 상권 활성화 기대
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 보행자 사고 위험이 높은 남북로 일원을 시민 중심의 안전한 보행공간으로 개선하는 사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.
김제시는 행안부 주관 '2027 생활권 보행환경 종합정비사업' 공모에 최종 선정돼 국비 30억원을 확보했다.
이번 사업은 총사업비 60억원을 투입해 남북로 일원 1.5㎞ 구간의 보행환경을 개선하는 것으로 2027년부터 추진할 예정이다.
사업지는 전통시장과 상가, 통학로가 밀집한 지역으로 최근 3년간 발생한 보행자 사고 23건 가운데 19건(82.6%)이 60대 이상 고령자에게 집중돼 안전시설 확충이 시급한 곳이다.
시는 남북로를 2개 구간으로 나눠 도로 여건에 맞는 맞춤형 정비를 추진한다. 1구간인 시청회전사거리~구산사거리는 보도와 차도를 명확히 구분하고 전선지중화를 연계해 보행 장애물을 정비한다.
회전교차로 개선과 차량속도 저감시설, 범죄예방시설, 보행약자 편의시설도 설치할 계획이다.
2구간인 구산사거리~새한아파트 사거리는 차로를 조정해 보행공간과 주차공간을 확보하고 보도 정비, 횡단보도 신설, 벤치와 그늘막 설치 등을 추진한다.
시는 이번 사업을 통해 고령자를 비롯한 시민들의 보행 안전을 높이고 전통시장과 구도심 상권에도 활력을 불어넣을 방침이다.
정성주 김제시장은 "주민 의견을 충분히 반영해 누구나 안심하고 걸을 수 있는 거리를 조성하도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com