고창군, 가을 단풍철 '시티투어버스' 13~15일 연속 운행

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 11일 가을철 관광객 유치를 위해 시티투어버스를 특별 운행했다
- 고창군은 13일부터 15일까지 단풍·생태·문화 연계 투어를 운영한다
- 투어는 운곡람사르습지와 선운산도립공원 등을 문화관광해설사와 둘러보는 방식이다
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사흘간 집중 운행…문화관광해설사 동행, 여행 만족도 제고
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군이 가을 단풍철을 맞아 주요 관광명소를 편리하게 둘러볼 수 있는 시티투어버스 특별 운행을 통해 관광객 유치에 나선다고 11일 밝혔다.
군은 가을 관광객의 이동 편의를 높이기 위해 기존 14일 운행에 13일과 15일을 추가해 오는 13~15일 사흘간 시티투어버스를 운영한다.
이번 투어는 단풍과 생태, 문화를 결합한 코스로 구성됐다. 한옥복합문화공간과 판소리박물관에서 고창의 전통문화와 판소리의 가치를 살펴본 뒤 점심 식사를 하고 운곡람사르습지와 선운산도립공원을 차례로 방문한다.
특히 운곡람사르습지에서는 고창의 자연생태를 체험하고 선운산도립공원에서는 가을 단풍으로 물든 산과 숲의 정취를 즐길 수 있다.
문화관광해설사가 동행해 주요 관광지의 역사와 문화, 생태적 가치를 설명하며 개별 이동 부담 없이 주요 명소를 둘러볼 수 있도록 운영한다.
예약은 고창군 통합예약시스템이나 전화로 신청하면 된다.
gojongwin@newspim.com