소지섭, 대만 팬에 사비로 순금 선물…팬미팅서 직접 전달

AI 핵심 요약beta
- 소지섭이 7일 대만 팬미팅에서 퀴즈 우승 팬에게 순금을 선물했다.
- 소지섭은 대만 팬들의 사랑에 보답하고자 사비로 선물을 마련했다고 밝혔다.
- 선물에는 대만 팬들을 향한 인사와 이름, 팬미팅 날짜가 새겨졌다고 전해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난 7월에도 제작진 300명에 순금 전달
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 소지섭이 대만 팬미팅에서 팬에게 사비로 마련한 순금을 선물한 사실이 11일 전해졌다.
전날 대만 TVBS 등 현지 매체에 따르면 소지섭은 지난 7일 대만 타이베이 국제컨벤션센터에서 열린 아시아 팬미팅 '소울메이트 더 타임리스(Soulmate The Timeless)'에서 한 팬에게 순금을 직접 전달했다.
이날 팬미팅에서는 소지섭의 출연작과 활동 이력을 주제로 한 퀴즈 이벤트가 진행됐다. 총 7개 문제 가운데 5개 이상을 맞힌 팬에게 특별한 선물을 주는 방식으로, 당첨된 여성 팬이 무대에 올라 선물을 받았다.
소지섭은 평소 작품 촬영을 마친 뒤 함께 고생한 제작진에게 감사의 뜻으로 선물을 준비한다며 그중 금에 대한 반응이 가장 좋았다고 설명했다. 이어 대만 팬들이 보내준 사랑에 보답하기 위해 이번 선물을 준비했다고 밝혔다.
소지섭이 전달한 금에는 대만 팬들을 향한 인사와 그의 영문 이름, 팬미팅이 열린 날짜인 '11월 7일'이 새겨졌다.
사회자가 다음에는 집을 선물할 생각이 있느냐고 묻자 소지섭은 앞으로 연기 활동을 더욱 열심히 해야겠다는 취지로 답했다.
소지섭이 순금을 선물한 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 7월 드라마 '김부장' 종영 당시 사비 약 1억원을 들여 제작진과 동료 배우 300명에게 순금을 선물한 바 있다.
taeyi427@newspim.com