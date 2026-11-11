박훈정 '슬픈 열대', '마녀' 제작진 다시 뭉쳤다…25일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 박훈정 감독은 11일 신작 ‘슬픈 열대’에 기존 제작진이 참여했다고 밝혔다.
- ‘마녀’·‘폭군’ 제작진은 어두운 영상과 현실적인 인물별 액션을 완성했다.
- ‘슬픈 열대’는 사부의 죽음을 둘러싼 킬러 조직원들의 복수극으로 25일 개봉한다.
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300프레임 촬영부터 인물별 액션 설계까지
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'에 '마녀', '폭군' 등에서 호흡을 맞춘 제작진이 참여했다.
11일 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 의심하며 복수에 나서는 이야기를 그린 액션 느와르다.
촬영은 '마녀', '낙원의 밤', '폭군' 등에서 박훈정 감독과 작업한 김영호 촬영감독이 맡았다.
김 촬영감독은 인물의 심리와 액션의 속도감을 표현하기 위해 300프레임 고속 촬영부터 6프레임 저속 촬영까지 다양한 프레임 레이트를 활용했다. 열대 풍광의 강한 색감 대신 채도를 낮추고 어두운 톤을 유지해 작품의 분위기를 표현했다.
무술 연출은 '마녀' 시리즈와 '폭군'에 참여한 김정민 무술감독이 맡았다. 초인적인 능력을 앞세운 전작과 달리 현실적인 움직임을 바탕으로 각 인물의 성격에 맞춰 액션을 구성했다.
김명민이 연기한 사부는 칼을 무겁게 베는 방식의 액션을, 이신영이 맡은 루는 상대의 칼을 거칠게 쳐내는 공격적인 움직임을 선보인다. 박유림이 연기한 죠죠는 총격 액션을 중심으로 캐릭터를 표현한다.
'슬픈 열대'는 오는 25일 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com