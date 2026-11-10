'드라이브 마이 카' 하마구치 류스케, 데뷔작 '열정' 12월 개봉

AI 핵심 요약beta
- 하마구치 류스케 감독의 ‘열정’이 12월 9일 극장 개봉한다
- 작품은 약혼을 발표한 친구들의 과거와 숨은 감정이 드러나는 이야기다
- ‘드라이브 마이 카’와 ‘해피 아워’도 12월 23일 재상영될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
티저 포스터·오리지널 예고편 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 하마구치 류스케 감독의 장편 데뷔작 '열정'이 오는 12월 9일 극장 개봉한다.
10일 '열정'은 오래된 친구들이 모인 저녁 식사 자리에서 토모야와 카호가 약혼을 발표한 뒤 과거의 일과 숨겨왔던 감정이 드러나면서 관계가 흔들리는 이야기를 그린 작품이다.
공개된 티저 포스터에는 타케시(시부카와 키요히코), 토모야(오카모토 류타), 카호(카와이 아오바), 타카코(우라베 후사코), 켄이치로(오카베 나오) 등 다섯 인물이 각기 다른 곳을 바라보는 모습이 담겼다. "사랑이 없는 인생은 허무하잖아"라는 문구도 함께 공개됐다.
오리지널 예고편에는 다섯 인물의 관계가 변화하는 과정이 담겼다. 켄이치로와 카호가 포옹하는 장면과 "날 용서해 줄 수 있어?", "결혼 생활은 어때?" 등의 대사가 등장한다.
하마구치 류스케 감독은 '드라이브 마이 카'로 제74회 칸국제영화제 각본상과 제94회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상을 받았다. '해피 아워'는 로카르노국제영화제에서 소개됐으며 '아사코'는 칸국제영화제 경쟁 부문에 진출했다. '우연과 상상'으로는 베를린국제영화제 은곰상 심사위원대상을 수상했다.
'열정' 개봉에 이어 오는 12월 23일에는 '드라이브 마이 카'와 '해피 아워'도 개봉 5주년을 맞아 극장에서 다시 상영될 예정이다.
'열정'은 오는 12월 9일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com