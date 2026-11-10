세종평생교육원, 지역 대학·기관과 평생학습 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청평생교육원은 10일 지역 대학·기관과 평생교육 협약을 맺었다.
- 5개 기관은 평생교육 프로그램 공동 운영과 직무역량 인증제 도입에 협력한다.
- 평생교육원은 청소년 진로와 시민 직무역량 교육 기회를 확대할 계획이다.
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청소년·시민 등 배움 기회 확대...지역 맞춤형 인재 양성 추진
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청평생교육원이 지역 대학 및 유관기관과 협력해 청소년과 시민을 위한 평생학습 기회를 확대하고 지역 맞춤형 인재 양성에 나선다.
10일 평생교육원은 이날 세종테크노파크 앵커센터, 고려대 세종평생교육원, 한국영상대 K-콘텐츠평생직업교육원, 홍익대 평생교육원과 평생교육 협력기관 연계 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 대학과 기관이 보유한 전문 교육자원과 평생교육원의 학습 기반을 연계해 지역 내 다양한 교육 수요에 대응하고 지속 가능한 평생학습 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 5개 기관은 지역 수요에 기반한 평생교육 프로그램 공동 기획·운영, 공공교육 및 직무역량 인증제 도입을 위한 자문과 기획, 지역 산업 수요에 맞춘 인재 양성 및 취·창업 역량 강화 공동 연구, 협력사업 홍보와 성과 확산 등에 협력한다.
평생교육원은 이번 협약을 계기로 생애주기별 학습 수요에 맞춘 교육 프로그램을 확대할 계획이다. 청소년에게는 대학의 전문성을 활용한 진로 탐색과 심화학습 기회를 제공하고 학부모와 시민에게는 자기계발과 직무역량 향상을 위한 교육 기회를 넓힌다는 방침이다.
특히 기관별 전문성을 활용해 지역 교육 수요에 맞는 프로그램을 공동 발굴하고, 공공교육 및 직무역량 인증제 도입을 위한 정보 공유와 자문 등 실질적인 협력사업도 추진할 예정이다.
평생교육원은 그동안 지역 대학 및 유관기관과의 협력 기반을 다져왔다. 지난해부터 지역대학 워킹그룹에 참여해 협력 방안을 논의했으며, 올해 1월 개원 기념 평생학습 네트워크형 박람회에서는 세종테크노파크 앵커센터와 고려대·홍익대·한국영상대가 참여해 시민강사 토크콘서트, 명화와 과학을 접목한 강연, 인공지능(AI) 웹툰 체험 등을 운영했다.
지난 9월부터는 고려대 세종 앵커사업단과 협력해 글로벌 자원봉사 영어, 자녀교육, 재테크, 생성형 AI, 생활법률, AI 토론 등 7개 평생교육 과정을 운영하고 있다.
평생교육원은 앞으로 협약기관과 공동 프로그램 운영 및 교육자원 연계 사업을 발굴해 지역과 함께 성장하는 평생학습 기반을 확대해 나갈 계획이다.
송정순 원장은 "이번 협약은 지역 대학의 전문성과 세종교육의 평생학습 기반을 연결해 청소년과 시민의 배움 기회를 넓히는 출발점"이라며 "지역대학과 협력을 강화해 청소년부터 학부모, 시민까지 누구나 배움을 통해 성장할 수 있도록 지역 특성과 수요를 반영한 다양한 교육 기회를 제공하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com