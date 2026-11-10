[NBA] 부상서 돌아온 돈치치 더블더블…레이커스 10승 선착

AI 핵심 요약beta
- 레이커스는 10일 돈치치 복귀전에 애틀랜타를 124-114로 꺾었다
- 6연승을 달린 레이커스는 10승2패로 리그 최초 10승을 기록했다
- 돈치치는 32점 10어시스트 8리바운드로 팀 승리를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로농구(NBA) LA 레이커스가 부상을 털고 복귀한 '에이스' 루카 돈치치를 앞세워 시즌 10승 고지를 가장 먼저 밟았다.
레이커스는 10일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 스테이트팜 아레나에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 원정 경기에서 애틀랜타 호크스를 124-114로 제압했다.
이날 승리로 6연승을 내달린 레이커스는 시즌 성적 10승 2패를 기록하며 NBA 30개 구단 중 가장 먼저 10승에 도달했다. 서부 콘퍼런스 선두 자리도 굳건히 지켰다. 반면 4연승 기세가 꺾인 애틀랜타는 7승 5패로 동부 콘퍼런스 4위에 자리했다.
허리 통증으로 직전 디트로이트 피스턴스전에 결장했던 돈치치가 돌아와 코트를 지배했다. 돈치치는 39분 23초 동안 32점 10어시스트 8리바운드 5스틸 2블록슛으로 다재다능한 기량을 과시했다. 올 시즌 평균 39.3점으로 리그 득점 선두를 달리는 돈치치는 공수 양면에서 MVP급 활약으로 팀 승리를 견인했다.
질병으로 결장한 오스틴 리브스의 공백은 동료들의 고른 득점으로 메웠다. 산드로 마무켈라슈빌리가 3점슛 5개 포함 23점 8리바운드로 화력을 지원했고 워커 케슬러가 21점 10리바운드로 골밑을 지켰다. 콜린 섹스턴도 18점 6어시스트를 보탰다.
1쿼터 한때 11-19로 밀리던 레이커스는 돈치치의 득점포를 기점으로 23-5의 폭풍 연속 득점을 올리며 31-22로 전세를 뒤집었다. 2쿼터 들어 케슬러의 골밑 지배력을 더해 한때 20점 차까지 달아난 레이커스는 68-57로 전반을 끝냈다.
애틀랜타는 3쿼터 한때 3점 차까지 추격했고 4쿼터 종료 3분 30초를 남기고 다이슨 대니얼스의 득점으로 115-111까지 바짝 쫓아왔다. 승부처에서 돈치치가 빛났다. 종료 2분 27초 전 돈치치가 결정적인 돌파 득점을 올린 데 이어 제이크 라라비아의 덩크슛을 어시스트하는 등 연속 6득점 흐름을 만들며 애틀랜타의 추격 의지를 꺾었다.
psoq1337@newspim.com