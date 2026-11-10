[격투기] 맥그리거 "내년 옥타곤 복귀...홀러웨이가 내 마지막 상대"

AI 핵심 요약beta
- 맥그리거는 10일 복귀전 상대로 홀러웨이를 지목했다
- 두 선수는 1승 1패로 3차전 성사 여부에 관심이 쏠렸다
- 맥그리거는 내년 여름 옥타곤 복귀를 자신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오른쪽 무릎 수술을 받고 재활 중인 코너 맥그리거(아일랜드)가 UFC 계약의 마지막 경기 상대로 맥스 홀러웨이(미국)를 지목하며 3차전 성사를 촉구했다.
로이터 통신은 10일 "맥그리거가 베어너클 파이팅 챔피언십 글래스고 대회 후 기자회견에서 '내 복귀전 상대는 무조건 홀러웨이여야 한다'며 3차전 성사에 대한 강한 의지를 드러냈다"고 보도했다.
두 선수의 통산 맞대결 전적은 1승 1패다. 2013년 8월 첫 대결에서는 맥그리거가 판정승을 거뒀다. 그러나 지난 7월 열린 UFC 329 재대결에서는 맥그리거가 경기 시작 69초 만에 점핑 킥을 시도하다 오른쪽 무릎 전방십자인대와 반월판이 파열되며 홀러웨이의 1라운드 TKO 승리로 끝났다. 2021년 7월 더스틴 포이리에전 다리 골절 부상 이후 5년 만에 치른 복귀전에서 또다시 중상을 입었다.
수술 후 3개월 차에 접어든 맥그리거는 은퇴설을 일축하며 내년 여름 복귀를 자신했다. 그는 "이전에도 같은 부상을 겪었지만 9개월 만에 옥타곤으로 돌아왔다"라며 "수술 후 9개월이면 내년 여름이 오기 전이다. 무조건 옥타곤으로 돌아갈 것"이라고 강조했다.
당시 경기 내용에 대한 불만도 쏟아냈다. 맥그리거는 "홀러웨이는 경기 중 제대로 나와 맞붙지 않았고 경기 중단을 요청한 것도 그 녀석"이라며 "내가 다리 한 짝으로 서 있는데도 근처에 오지 못했다"고 분통을 터뜨렸다. 이어 "홀러웨이와의 3차전이 무산된다면 세계 챔피언 출신이거나 그에 걸맞은 이력을 갖춘 '월드 클래스' 파이터와만 맞대결을 펼칠 것"이라고 덧붙였다.
psoq1337@newspim.com